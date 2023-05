Maltempo: circa 10/20 mm di pioggia da questa notte, sarà un fine settimana con tempo perturbato

E’ iniziato come previsto il weekend preannunciato come ricco di precipitazioni anche sulla nostra provincia. Seppur non rapportabile alle drammatiche piogge che hanno portato all’alluvione in Romagna, da questa notte (in alcune zone da ieri sera) ha cominciato a piovere portando, fino alle 9 circa, tra i 10 e i 20 millimetri.

Una pioggia che, ad intermittenza, dovrebbe proseguire per tutta la giornata e, in estensione anche a quelle di domani e domenica, quando le precipitazioni dovrebbero iniziare a calare di intensità. Non si tratta, ovviamente, di piogge che possono risolvere il problema della siccità che rimane e che preoccupa soprattutto per la stagione estiva, ma almeno l’acqua che cadrà potrà aiutare ad irrigare le campagne, a secco in questi ultimi mesi.

Le previsioni per le prossime ore, come detto, vedono pioggia per tutta la mattina e fino al primo pomeriggio, quando potrebbero registrarsi alcune schiarite. Attenzione, perché il miglioramento andrà avanti fino alla serata ma, nella notte sono previste nuove precipitazioni che proseguiranno fino alla mattinata di domani.

Per il pomeriggio del sabato alternanza di schiarite ed annuvolamenti ma, in serata una nuova perturbazione colpirà la provincia di Imperia per ulteriori piogge. Domenica mattina cielo ancora nuvoloso e possibili precipitazioni che dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio, quando sono attese le schiarite.

Il miglioramento sarà in estensione ai primi giorni della prossima settimana ma, attenzione, perché anche il prossimo weekend potrebbe essere perturbato anche se, ovviamente, si tratta di previsioni a lungo termine che dovranno essere confermate nei giorni a venire.