Lutto al Nautico di Imperia per la scomparsa di Ettore morto a soli 17 anni

Frequentava il "Nautico" Imperia e giocava a pallanuoto nella Rari Nantes Ettore Sassi, il giovane di Taggia morto a soli che a soli 17 anni dopo aver a lungo combattuto contro un male incurabile.

"Oggi è una giornata molto triste per tutta la nostra scuola e quindi non metterò alcun post che ci parli del futuro e del presente dei nostri ragazzi. Non è il caso di farlo in un giorno in cui un destino crudele ha impedito a uno di loro di realizzare i propri sogni . Buona navigazione Ettore", scrive Luca Bonjean amministratore della pagine Facebook dell'istituto.

Sui social e non solo si rincorrono i tanti messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia del 17enne.

Il funerale si terrà oggi, alle ore 15 nella la parrocchia della Madonna Miracolosa di Taggia.