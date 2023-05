L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 19 al 26 maggio

ARIETE: Non siete un granché in bolla e tanti malumori derivano da antipatiche discussioni, corrucci personali o spettanti un familiare, scelte che continuate a posticipare o contiguità con zucconi o mezzi marpioni. Sappiate che entro l’estate tanto cosine varieranno, si placherà l’affanno e riuscirete in un’ardua impresa quindi… su con il morale… I mal appaiati andranno avanti a suon di scornate mentre le coppiette assodate programmeranno qualcosa di speciale.

TORO: La Luna, che il 19 maggio si fa nuova nella vostra costellazione, ha deciso di farvi un regalo come quello di farvi sentire più sereni, aiutarvi a risolvere un paio di problemi, sparpagliare sulla via frammenti di contentezza. Da buoni testoni vi impunterete su quello che vorrete ottenere strappando alla sorte consensi fino a ieri negati mentre, sia in amore che in ambito materiale, converrà scendere a compromessi. Chi prossimamente spegne le candeline riceverà tante sorpresine.

GEMELLI: La quadratura di Saturno si farà sentire favorendo stanchezza, ritardi, contrattempi o contatti con gente facente salire i fumenti così come un programma potrebbe subire interferenze o voi stessi denotare delle incongruenze relative a scritti, versamenti, spostamenti… La fragilità emotiva sosterrà altresì disturbi psicosomatici e la tendenza ad ingigantire ostacoli risolvibili con l’ausilio del tempo e della pazienza. Fattibili degli incontri casuali e un week end movimentato.

CANCRO: Il sestile di Giove e quello del novilunio risultano propizi ad iniziative, cure estetiche, taglio dei capelli, decifrazione di enigmi, riscossioni o alleggerimento di tormentoni. Ciononostante andrete in tilt soffrendo di stati ansiosi o rispondendo malaccio a chiunque si intrufoli nella vostra privacy od oltraggi una persona a voi cara. In campo confidenziale si prospetta maretta oppure rimarrete di marmellata dinanzi ad una proposta indecorosa. Dolori alle articolazioni.

LEONE: La settimana sarà più movimentata di una mareggiata e perlopiù, dal 21 maggio, Marte congiunto al Sole vi renderà più sicuri, temerari e pronti a difendere a spada tratta ideali e persone indifese o sottostanti alle altrui pretese. Pure voi dovrete prendere delle decisioni, sistemare ciò che non va in casa o nell’attività, reclamare priorità, elargire consigli a chi si troverà in difficoltà. Non da escludere alterchi con un familiare, inviti e ritrovi spassosi. Inghippo domenicale.

VERGINE: Saturno opposto al Sole ha l’incarico di procacciare scocciature, demoralizzazioni, fastidi pertinenti il lavoro, la salute o le valute ma, in mutuo soccorso, arrivano il trigono di Giove e il sestile di Marte atti a porgere su piatti d’argento la parziale risoluzione di un patema e a darvi quella sferzata di energia indispensabile al fine di affrontare le adiacenti impasticciate giornate. Dichiarate inoltre i vostri sentimenti a chi aspetta da voi un cenno per farsi avanti. Pancino disturbato.

BILANCIA: L’impellente bisogno di equilibrio verrà minato da circostanze avverse o da personaggi talmente falsi od irriverenti dal far accapponare la pelle persino ai serpenti… In mezzo a tanto trambusto troverete però dello spazio da dedicare ai voi stessi, ad un passatempo, all’essere amato e ad un figliolo abbisognante di una morale presenza. Qualche nativo opterà per un acquisto antecedentemente posticipato, altri programmeranno un fuori porta o una simpatica tavolata.

SCORPIONE: Approfittate delle benevolenze saturnine per mettere ordine nel subconscio, ottimizzare il presente, ripristinarvi psicologicamente ed affrontare grintosamente dei giorni infuocati ma risolutivi per lavoro, affetti, finanze e per ciò che in cuor vostro avete in mente di effettuare. Qualcosina di nuovo andrà accolto doverosamente e qualcosina di vecchio lasciato alle pieghe del tempo passato. Vi accadranno fatterelli buffi e una novella strabilierà! Domenica festaiola.

SAGITTARIO: Quanti respiri di sollievo tirerete prossimamente quando, brindando al pericolo scampato o all’ intralcio superato, guarderete all’avvenire più fiduciosamente con la certezza che abbia ancora parecchio da offrirvi. Un accadimento sorprenderà, una notizia rassicurerà, un combino allieterà e una richiesta, venendo accolta, rallegrerà. Girate solo alla larga dai prepotenti e mitigate la perenne ingenuità. Consigliabile giocare al Lotto numeri suggeriti.

CAPRICORNO: Di stolti il mondo abbonda e, guarda caso, vi capiterà di sperimentare tale veridicità direttamente sulla vostra pelle. In compenso gioirete per un evento, abbraccerete chi non vedevate dalle calende greche, vi caverete un pallino, rinnoverete il guardaroba, avrete la vostra riscossa o appianerete un diverbio ma, se per natura pessimisti, tenderete a veder tutto nero privandovi così della felicità di gustare degli attimi indimenticabili. Propensione al mal di schiena.

ACQUARIO: La quadratura di Saturno vi dà un’impronta di malinconia specie se non siete riusciti a portare a termine ciò che vi eravate prefissati o se una situazione continua a logorare. La brezza dell’innovazione però sta per pervenire permettendo a tanti nativi di approdare alla sospirata serenità: basta solo saper aspettare! I single nati in febbraio faranno conoscenze effervescenti, riceveranno delle notizie impensate o dovranno stare accanto a chi si trova in difficoltà.

PESCI: Se continuate a navigare in oceani di incertezze non concluderete un bel niente crogiolandovi in dubbi impedenti una riuscita personale! Buttate quindi via le sterili paure, buttatevi nella mischia, godete l’attimo fuggente e azzardate un progetto che, anche se solo più avanti, andrà in porto! Auguri da porgere o soggetti da sostenere in un’impresa. Vi toccherà pure sopperire a delle spese, aggiustare qualcosa nell’abitazione o sostituire un aggeggio mal funzionante.

Le stelle: piccole luci che brillano di notte sul soffitto dell’infinito…

