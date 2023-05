Pallamano: San Camillo Riviera torna alla vittoria battendo l'Hb Beausoleil Levant

Torna alla vittoria dopo un lungo digiuno la prima squadra senior maschile della San Camillo Riviera vincendo in casa contro l'Hb Beausoleil Levant per 36-32.

“Stiamo recuperando pian piano anche gli infortunati - dichiara il tecnico Domenico Bonsignorio - in modo da risalire qualche posizione in classifica. Comunque questo è un bel gruppo che ha saputo rimanere unito in questo frangente, dove era "l'infermeria" a tenere banco”.

La gara ha visto una San Camillo Riviera sempre in vantaggio sfruttando soprattutto le ripartenze ed alcune brillanti giocate collettive. I transalpini hanno cercato di rientrare in partita ma sono stati sistematicamente bloccati e controllati sino alla fine dell'incontro.

“Ora il prossimo impegno sarà ancora in casa sabato 20 maggio alle 20 - conclude il tecnico - contro il Carros”.

San Camillo Riviera: Mattia Ameglio - Gabriele Garelli reti 4, Mohamed Lahbeb - Andrea Lurgio 5, Elias Marras 2, Daniele Martino 6, Dario Martino, Massimo Moisello portire, Stefano Quaranta 7,Alessandro Riano3, Zenock Sodji, Pietro Tambone 9. Allenatore Domenico Bonsignorio. Dirigente Domenico Martino.