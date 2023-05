Ironman di Venezia-Jesolo: Luca Colombi della 'Sanremo Like Swim' autentica sorpresa

L’alfiere della ‘Sanremo Like Swim’ Luca Colombi è stato l’autentica sorpresa dell’Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2023. Autore di una prova in crescendo, Colombi ha infatti concluso al tredicesimo posto (su 378) nella categoria M45-49, e al 115esimo complessivo, con un rimarcabile crono di 4:24:26.

Nei 1.900 metri a nuoto in acque libere, sotto l’occhio dell’iconico faro che segna il confine tra i comuni di Jesolo e Cavallino, il sanremese ha colto un interlocutorio un 79esimo posto (479° nell’overall rank); decisamente migliore è stata la performance su due ruote sui velocissimi 90 chilometri attraverso la laguna veneziana, che ha permesso a Colombi di risalire in 18esima piazza (148a OR) e a lanciare un’imponente “volata” finale. Nei 21,1 km di corsa conclusivi, così, Colombi ha finalizzato il suo capolavoro sfiorando la top ten, raccogliendo il plauso non solo degli appassionati sul percorso, ma anche di tutti i componenti della società d’appartenenza.

Gli highlights dell’Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2023 sono disponibili qui sotto: