Ginnastica: ottimi risultati per gli atleti della Riviera dei Fiori alla seconda prova regionale (Foto)

E’ stato nuovamente il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori ad ospitare un importante evento del calendario regionale della FederGinnastica. Domenica 7 maggio si è svolta la seconda prova del campionato regionale individuale di ginnastica ritmica per i livelli LA/LB ed LC. La gara, organizzazione affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori, ha visto competere le Società appartenenti alla zona A, con sede da Genova centro al confine.

Nutrita la partecipazione delle ginnaste di ‘casa’ che sono scese in pedana alternandosi nelle prove al corpo libero, palla, cerchio, fune, clavette e nastro, ottenendo buoni punteggi e podi che soddisfano i nostri tecnici che le seguono con passione, Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Vittoria Arieta, Ilaria Cavicchia e Daniela Breggion.

Questi i risultati: Nel livello LA allieve seconda fascia ottimo argento ottenuto da Beatrice Di Bernardo seguita al 5 posto da Benedetta Semiglia. Livello LB gradino più alto del podio per Chloe Immordino nelle junior 1 e argento per Elisa Modesti nelle junior 2.Per le LC, argento per Amelia Manno e bronzo per Anna Lo Re nelle allieve 1, altro bronzo nelle senior con Elisa Cirone e 5 posto per Chiara Aicardi. Nelle junior, 4° posto per Laura Garibaldi e 5° per Isabella Amelio.

Interessanti anche gli esercizi delle altre componenti del team della Riviera , con un costante miglioramento nel corso della stagione. Brave Beatrice Solonari, Marta Scaramuzzino, Anna Oliva, Camilla Rodi, Ilaria Donatello, Giorgia Moraldo, Emma Sofia Lulja, Carlotta Sica e Alice Iaria.Prossimo impegno per la nostra sezione ritmica , le prestigiose finali nazionali di Ritmica Oltremare che si svolgeranno a Riccione dal 26 al 28 maggio.

Coinvolgente ed emozionante per i ginnasti della Rdf la partecipazione al GEF. Oltre 60 i partecipanti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston per presentare tre coreografie rappresentate da alcune delle nostre sezioni di attività. 'La paura fa 90' realizzata da Vittoria Arieta (ritmica silver), 'Ovunque tu sia' coreografe Elisa Addiego e Giulia Bellone (agonistica e preagonistica artistica femminile, maschile e trampolino) e 'The Ioneliest' coreografia di Monia Stabile eseguita dal nostro gruppo Gymevents che ha ricevuto la menzione speciale dalla giuria nel concorso della danza/ginnastica.

Questo gruppo di ginnasti sta preparando un esercizio che verrà proposto alla 'Festa della Ginnastica' in programma a Rimini a fine giugno e alla World Gymneastrada evento mondiale della Federazione Internazionale di Ginnastica che in agosto ad Amsterdam vedrà la partecipazione di migliaia di ginnasti di molte nazionalità.

Sabato 20 maggio, sarà nuovamente il Polo Sportivo di Valle Armea ad ospitare la 2 prova del campionato regionale della Ginnastica per tutti. Oltre 200 gli iscritti per questa colorata festa della ginnastica che ci vedrà protagonisti nelle prove di Preagonistica e Gymgiocando (4/8 anni)e Coppa Italia, Promogym e Syncrogym (8/16 anni). Anche in questo caso l’organizzazione è stata affidata alla Riviera dal Comitato Regionale FGI Liguria che può contare sulla disponibilità di questo indispensabile impianto reso disponibile dal comune di Sanremo e dalle altre Associazioni che vi svolgono le proprie attività.