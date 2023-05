Calcio giovanile: i '2014' del Golfo Dianese vincono il torneo 'Cme Primi Calci' a Camporosso

Convincente vittoria dei giovani calciatori della Golfo Dianese 1923 al Torneo Cme Tasselli, disputato nei giorni scorsi allo ‘Zaccari’ di Camporosso, organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy e riservato alla categoria Primi Calci 2014-2015.

I giovani allenati dal mister Davide Garibizzo con vice allenatori Davide Armato e Angelo Ghirardi hanno superato di slancio la fase eliminatoria (2-1 al Vallecrosia, 5-0 al Dolceacqua, 3-0 al Taggia B, 4-0 al Ventimiglia), hanno battuto 3-0 l’Imperia in semifinale e infine hanno superato 3-1 in finale il Taggia A. In classifica, la Golfo Dianese 1923 ha sopravanzato Taggia A, Taggia B e Imperia.

Grande soddisfazione per il mister e i suoi collaboratori, per i giovani calciatori e per le famiglie. Un successo che fa gruppo e che è di buon auspicio per le attività della prossima stagione.