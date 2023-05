Torneo di benefico di Burraco del Lions Club Arma e Taggia a favore della Fondazione LCIF (foto)

Il Lions Club Arma e Taggia ha organizzato un Service a favore della Fondazione LCIF che si prodiga moltissimo per offrire aiuti continui a chi si trova in difficoltà.

Circa 50 giocatori si sono recati alla Bocciofila di Ospedaletti dove si è svolto un simpatico torneo organizzato dalla socia del club di Arma signora Marina Rulfi che ha raccolto svariati premi da distribuire ai giocatori più abili che hanno riportato i risultati migliori.

È stata una competizione tra soci arrivati per l’occasione da Alassio, Imperia Andora e Savona e naturalmente da quelli del club di Sanremo Host e Sanremo Matutia che hanno rinsaldato vecchie amicizie e hanno condiviso progetti di solidarietà e di sostenibilità verso malattie come il diabete.

Al termine della competizione il presidente del club Arma ha ringraziato i presenti per la folta partecipazione e Marina Rulfi per l impegno prestato e per l’ottimo risultato!!

Alla premiazione hanno partecipato il Presidente del club di Arma Aurelio Negro con la moglie che per l’occasione ha donato una bella confezione floreale messa in palio come premio, seguito dalla ditta Abate e da altre generosi soci ed amici, il presidente del Host Domenico Frattarola e l'Officer distrettuale per la LCIF Ballestra Maria Luisa

La classifica è stata la seguente ;

1° MARIA CAVALLI – GLORIA

2° GIANCARLO _ Francesco

3° MRIA BULLERI _ BARBARELLA

4° MINO MARY

PREMIO TECNICO : ANITA -GRAZIA

La titolare LINA ha preparato un ottima minicena e l’appuntamento è per il prossimo anno Sociale 2023/2024.

Club Lions Arma e Taggia

Ospedaletti 13 maggio 2023