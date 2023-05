E' del compositore sanremese Davide Tepasso l'inno della Beata martire savonese Teresa Bracco

Domenica prossima, in occasione del Giubileo dei venticinque anni della Beatificazione, la frazione di Santa Giulia di Dego nell’entroterra savonese sarà in festa e, con essa, tutta la Chiesa di Acqui.

Alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa solenne nel Santuario della Beata Martire nella frazione di Santa Giulia. Alle ore 18.30 Monsignor Luigi Testore, Vescovo diocesano, benedirà la nuova immagine della Beata e guiderà la Supplica accompagnata dall’inno in onore della Beata Teresa, in prima esecuzione assoluta, intitolato ‘Tra i martiri splendente in cielo’.

Autrice del testo è Suor Rossella Maria Vella, preziosa presenza francescana del Santuario a Santa Giulia, che cura l’accoglienza ed il programma celebrativo e formativo di questo santo luogo. E’ stato invitato a mettere in musica il canto il compositore sanremese Davide Tepasso, che, come musicista, ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla composizione di canti liturgici. Suoi i canti in onore di numerosi Santi e Beati, compresi gli inni delle Beatificazioni di Monsignor Francesco Paleari e di Fratel Luigi Bordino.