Ventimiglia al ballottaggio, Di Muro: “Uniti per evitare il ritorno del PD alla guida della città”

“Uniti per evitare il ritorno del PD alla guida della città”. Con queste parole, in un post su Facebook, il candidato sindaco del centrodestra unito, Flavio Di Muro apre la campagna elettorale che porterà i ventimigliesi alle urne il 28 e 29 maggio per il ballottaggio.

“Ora, a mente fredda, fatti i ringraziamenti a chi ha creduto in me, in noi, e nella nostra proposta amministrativa mi rivolgo a chi non ha riposto in noi la fiducia. Siamo davanti a un bivio - prosegue - da una parte un progetto di governo con una concreta prospettiva di crescita, sviluppo, portata avanti con competenza e visione da una squadra unita. Dall’altra una proposta politica, che ha tutto e il contrario di tutto all’interno, guidata dal Partito Democratico. Una proposta che abbiamo già sperimentato in passato e che non vorremmo più ripetere. A chi non è andato a votare e a chi ha preferito altre liste e altri candidati: superiamo le divergenze e facciamo squadra per il bene della nostra città. Con ascolto, condivisione, attenzione alle piccole e alle grandi cose: facciamo tornare grande Ventimiglia”.