CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 18 maggio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST X – ore 17.00 - 21.00 – di Louis Leterrier - con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa – Azione/Avventura - "Anni fa, a Rio de Janeiro, durante un incredibile inseguimento, Dom ha causato la morte di un narcotrafficante, Reyes, e ha quasi ucciso anche suo figlio Dante. Questi, divenuto mentalmente instabile, ha passato il tempo studiando Dom e pianificando la propria vendetta. Per prima cosa si impossessa dei mezzi cybertecnologici di Cypher e attira in un trappola gli amici di Dom al servizio della CIA. Dante non vuole solo uccidere la propria nemesi, ma farlo soffrire, per questo cerca di catturare anche il figlio Brian Marcos, che Dom affida al fratello Jakob. Anche alla CIA le cose non si mettono bene, Mr. Nobody è infatti scomparso e sua figlia Tess, fedele a Dom, non ha l'autorità per impedire al nuovo leader Aimes di dare la caccia a Dom e ai suoi...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- AMUSIA – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 (lo spettacolo delle 21 sarà presentato dal regista Marescotti Ruspoli) - con Fanny Ardant, Maurizio Lombardi, Adriano Chiaramida, Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio - Drammatico - "Livia è una giovane donna che soffre da sempre di un disturbo neurologico diagnosticato solo di recente: l'amusia. Si tratta di una patologia che fa sì che chi ne soffre recepisca ogni brano musicale come una serie di suoni distorti. Livia una notte si presenta da sola ad un motel chiedendo una stanza a Lucio, il giovane addetto al desk...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MAURICE - UN TOPOLINO AL MUSEO – ore 17.00 - 18.45 – di Vasiliy Rovenskiy - Animazione - "All'interno dello storico museo dell'Ermitage vive il topolino Maurice, che passa il suo tempo rosicchiando opere d'arte a più non posso, cercando di sfuggire alle grinfie della squadra di gatti d'élite che da anni sorveglia i capolavori del museo da roditori come lui. In una notte di tempesta Maurice salva la vita a Vincent, un gattino in cerca di una nuova famiglia. L'amicizia tra i due verrà messa a dura prova quando nel museo arriva uno dei capolavori più celebri della storia dell'Arte: La Gioconda. Riuscirà Maurice a resistere alla tentazione di rosicchiare il dipinto più famoso al mondo e a salvare la sua bizzarra amicizia con un gatto?...”

Voto della critica: ***

- GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 – ore 20.30 – di James Gunn - con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Guardiani della Galassia continuano a rendere più ospitabile la loro base, la struttura spaziale chiamata Knowhere, dove tra le altre cose diffondono anche buona musica. Peter Quill è però inconsolabile per la perdita di Gamora, che è ancora in vita ma in una versione proveniente da una diversa linea temporale, dove non ha mai avuto alcuna relazione gli altri Guardiani. Il capo della squadra è così in preda ai fumi dell'alcol quando i Guardiani vengono attaccati da Adam Warlock, che riesce a ferire gravemente Rocket. I tentativi di curare il geniale procione falliscono, perché è stato installato in lui un sistema di sicurezza che ne impedisce ogni alterazione. Per salvarlo i Guardiani dovranno risalire alle origini di Rocket e affrontare il suo creatore: l'Alto Evoluzionario, un essere quasi divino deciso e creare una razza perfetta per popolare la propria utopia...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 16.20 - di Aaron Horvath, Michael Jelenic - Animazione - "Un idraulico di nome Mario viaggia attraverso un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi per salvare un regno minacciato. Durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, i due fratelli idraulici Mario e Luigi vengono magicamente catapultati in un universo straordinario, attraverso un misterioso condotto, e finiranno per rimanere divisi. Ritrovatosi nel nuovo mondo, Mario intraprenderà un’avventura alla ricerca di Luigi, ma non sarà da solo. A dargli sostegno saranno infatti Toad, un abitante del Regno dei Funghi, e la Principessa Peach, una guerriera che sa combattere ma anche elargire saggi consigli. Mentre sta per arrivare il cattivo Bowser, atteso da Peach e da tutto il Regno, Mario dovrà imparare a destreggiarsi nell’universo fatato e non potrà evitare di unirsi alla resistenza contro Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada…”

Voto della critica: ***

- PACIFICTION - UN MONDO SOMMERSO – ore 20.30 – di Albert Serra - con Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Matahi Pambrun, Alexandre Melo - Drammatico - "A Tahiti i tramonti sono di colore rosso fuoco, e le autorità locali sono in fermento a seguito di una voce che si è sparsa in giro: il governo francese sta per ricominciare i test nucleari in Polinesia, che tanto male hanno fatto alle isole nel ventesimo secolo. Al centro della vicenda c'è l'esponente di spicco del governo francese sul posto, l'alto commissario De Roller, che intrattiene rapporti diplomatici sia con i funzionari che con la gente qualunque, in un delicato equilibrio politico e personale...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- PETER VON KANT - (vm 14) – ore 17.30 - 19.30 - 21.45 – di François Ozon - con Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia, Hanna Schygulla, Stefan Crepon - Drammatico - "Siamo nel 1972. L'esuberante e pluri-premiato regista Peter Von Kant si sveglia nel suo appartamento di Colonia e immediatamente inizia a dare ordini a Karl, assistente tuttofare che non parla mai ma osserva di continuo. Annoiato dal lavoro, Peter riceve la visita di Sidonie, la sua diva e musa, che porta con sé il giovane Amir. Peter ci mette un secondo a infatuarsi del ragazzo, lo ospita a casa sua e decide di farne una star. Un amore impetuoso che consumerà il regista fino a fargli perdere il controllo...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- IL SOL DELL’AVVENIRE – ore 16.45 – di Nanni Moretti - con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Flavio Furno - Drammatico - "Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole 'farla finita' col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola. Tra una canzone e un refrain, arriva in fondo al suo film, ambientato nella Roma del '56, quella della nevicata storica, delle prime luci elettriche e delle sezioni comuniste in subbuglio dopo l'ingresso dei carri armati sovietici e Budapest. Dietro alle barricate della (sua) esistenza, risponde al fuoco nemico e resiste all'artiglieria amica ma finirà per arrendersi alla parte migliore di sé, conducendo una tribù di attori fedeli dove il sole sorge ancora e il vento finalmente si posa...”

Voto della critica: ****

- LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ore 19.00 – di Pupi Avati - con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo - Drammatico - "Bologna oggi. Marzio incontra Samuele con cui negli anni '70 aveva costituito il gruppo 'I Leggenda' con il sogno di sfondare nel mondo della musica e che aveva invece finito con il produrre un solo brano. I due vivono entrambi un momento difficile così come non facile aveva finito con il diventare il loro rapporto a causa di Sandra, che Marzio aveva sposato ma non aveva saputo comprendere fino in fondo. Sono passati 35 anni dalla quattordicesima domenica del tempo ordinario in cui si era celebrato il matrimonio. Ora tutti e tre si trovano dinanzi a una svolta della loro vita...”

Voto della critica: ***

- BOOK CLUB - IL CAPITOLO SUCCESSIVO – ore 21.15 – di Bill Holderman - con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Don Johnson - Commedia - "Diane, Vivian, Sharon e Carol hanno attraversato con fatica il lockdown dandosi manforte l'un l'altra attraverso i collegamenti Zoom, ma non appena il divieto di viaggiare decade le quattro amiche decidono di partire insieme per un viaggio in Italia. E non un viaggio qualsiasi, bensì l'addio al nubilato di Vivian, che ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Arthur: proprio lei, che per tutta la vita aveva voluto rimanere ostinatamente single. Il viaggio attraverserà le tappe tipiche del turismo americano nel Bel Paese - Roma, Venezia, Firenze e il Chiantishire - all'insegna del buon vino, delle magnifiche location e degli incontri con la fauna maschile locale, fra cui un docente di filosofia in pensione e un burbero commissario di polizia. Anche i compagni di Diane e Carol seguiranno a distanza le (dis)avventure del quartetto in trasferta. Resterà da vedere come si concluderà questo addio al nubilato con protagoniste quattro donne over 70 che hanno conservato l'entusiasmo e la vitalità di quattro ragazzine...”

Voto della critica: ** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ESTERNO NOTTE – ore 17.00 - di Marco Bellocchio - con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi - Drammatico - "Focus sui fatti di cronaca occorsi durante il 1978, riguardanti il rapimento e la prigionia di Aldo Moro, Presidente della DC e principale sostenitore dell'alleanza con il PCI, un'alleanza che per la prima volta avrebbe instaurato un governo di sinistra in un paese occidentale. Dopo il brutale rapimento e l'uccisione della scorta di Moro, il Presidente della DC viene tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni, quasi due mesi di trattative, fallimenti, speranze, paure. Alla fine, in un'epoca storica segnata dal terrore delle Brigate Rosse, il corpo di Moro viene rinvenuto in un'auto, nel centro di Roma. Esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI…”

Voto della critica: ****

- LE OTTO MONTAGNE – ore 21.00 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico - "Pietro è un ragazzino cresciuto in città, mentre Bruno vive in un isolato villaggio di montagna. Un giorno, i due si conosceranno, e nascerà una forte amicizia. Crescendo, Bruno resterà fedele alle proprie montagne, mentre Pietro faticherà a lasciare definitivamente la città dove è nato. Divenuti uomini, entrambi cercheranno di intraprendere una strada diversa da quella percorsa dai loro padri: eppure, per una ragione o per l’altra, Pietro e Bruno si ritroveranno continuamente a tornare nei propri luoghi d’origine. Sperimenteranno l’amore e la sofferenza, ma scopriranno cosa significa essere amici per sempre…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- TORI E LOKITA (Rassegna Films Festival) – ore 18.00 - 21.00 – di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne - con Mbundu Joely, Pablo Schils, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Nadège Ouedraogo - Drammatico - "Lokita è una ragazza che, nell'arrivo in Europa, ha incontrato un bambino, Tori. I due sono diventati di fatto, pur provenendo l'una dal Camerun e l'altro dal Benin, fratello e sorella. Per la legge del Belgio però devono poterlo dimostrare e, non riuscendovi, il lato peggiore della vita è in loro attesa...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it