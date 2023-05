Tre esperienze "outdoor" per tutti i bambini della scuola dell' infanzia 'Regina Margherita' di Taggia (Foto)

In queste due ultime settimane scolastiche i bambini della scuola dell' infanzia ‘Regina Margherita’ di Taggia hanno avuto l'occasione di trascorrere tre giornate all'aria aperta per vivere alcune interessanti esperienze didattiche.

Il gruppo dei bambini più grandi (5 anni), grazie alla guida turistica d'eccezione, il maestro Angelo Cirimele, hanno visitato il centro storico percorrendo i caruggi dalla Madonna del Canneto fino al Castello (fortezza) nel Rione Santa Lucia. Il maestro con la sua esperienza e passione ha saputo coinvolgere simpaticamente i bambini presentando i tesori architettonici del nostro centro storico arricchendone i contenuti con informazioni curiose e interessanti.

Il gruppo dei bambini di 4 anni ha partecipato ad una esperienza ludico-sportiva ospitati dal club ‘Taggese tennis’. E’ un evento ormai consolidato grazie ad un sodalizio di fiducia con il circolo di Taggia. I tre maestri: Piero, Martina e Christian hanno organizzato alcuni percorsi motori indicati per la fascia d'età dei nostri piccoli, propedeutici alla pratica sportiva del tennis.

Nella stessa mattinata, nel giardino della scuola, il gruppo dei più piccoli (3 anni), ha avuto l’opportunità di vivere l’esperienza laboratoriale ‘Un’ape da scoprire’ grazie alle proposte dell’apicultrice Mary. Ai bambini è stata spiegata l'importanza delle api per la natura e per l'uomo; è stato mostrato il ciclo vitale dall'uovo all'ape e sono state date norme di comportamento per non nuocere alla loro salute. La possibilità di vedere dal vivo un'arnia e l'incessante attività dell'intero sciame, dall'ape regina all'ape operaia intenta a fabbricare il miele (sostanza che i bambini hanno poi assaggiato) hanno reso unica questa indimenticabile esperienza.