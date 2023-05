Taggia: tre esperienze outdoor per i bambini della scuola dell'infanzia 'Regina Margherita'

In queste due ultime settimane scolastiche i bambini della scuola dell'infanzia 'Regina Margherita' di Taggia hanno avuto l'occasione di trascorrere tre giornate all'aria aperta per vivere alcune interessanti esperienze didattiche.

Il 9 maggio, infatti, il gruppo dei bambini più grandi (5 anni) grazie ad una guida turistica d'eccezione, il maestro Angelo Cirimele, hanno visitato il centro storico percorrendo i caruggi dalla Madonna del Canneto fino al Castello (fortezza) nel Rione Santa Lucia. Il maestro con la sua esperienza e passione ha saputo coinvolgere simpaticamente i bambini presentando i tesori architettonici del centro storico arricchendone i contenuti con informazioni curiose e interessanti. “ Ringraziamo calorosamente l'amministrazione comunale che ci ha concesso di accedere all' interno della cinta muraria del Castello. Grazie altresì alla partecipazione in alcuni momenti della giornata all'assessore all'Ambiente Daniele Festa e del responsabile ufficio Ambiente Maurizio Liberto ” dichiarano i promotori dell'iniziativa.

Ai bambini è stata spiegata l'importanza delle api per la natura e per l'uomo. È stato mostrato il ciclo vitale dall'uovo all'ape e sono state date norme di comportamento per non nuocere alla loro salute. La possibilità di vedere dal vivo un'arnia e l'incessante attività dell'intero sciame, dall'ape regina all'ape operaia intenta a fabbricare il miele (sostanza che i bambini hanno poi assaggiato) hanno reso unica questa indimenticabile esperienza.