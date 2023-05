Taggia: sfilata in abiti tradizionali del Corteo Storico per i bambini del nido 'Le Bollicine' (Foto)

I bambini del nido 'Le Bollicine' di Taggia (della cooperativa sociale Jobel) hanno sfilato per le vie del paese vestiti con gli abiti tradizionali del Corteo Storico. Grazie al contributo del Rione Orso e in particolare all’impegno del maestro Angelo Cirimele, i bambini hanno potuto immedesimarsi, attraverso il travestimento, con le antiche tradizioni del proprio paese.

Questa iniziativa fa parte del progetto Nido e Territorio, inserito nel progetto educativo del nido, il cui obiettivo è valorizzare la storia e la tradizione del territorio, instaurando nei bambini, fin da piccoli, un senso di appartenza alla comunità. Al momento del travestimento i bambini erano entusiasti di poter provare e indossare i vestiti dell’epoca e di vedere anche i propri genitori, nonni ed educatrici, travestirsi insieme a loro.

Tutti insieme hanno sfilato per le vie e i caruggi del paese, soffermandosi in alcuni luoghi significativi dei quali, grazie al racconto del maestro Cirimele, hanno potuto conoscere la storia e scoprire alcune curiosità in merito. Durante la passeggiata i bambini hanno potuto salutare i propri concittadini e i commercianti. La giornata si è poi conclusa con un pranzo condiviso al nido in allegria. Dal nido vengono ringraziate tutte le famiglie, il maestro Cirimele e il Rione Orso per la loro disponibilità rinnovata anche quest’anno.

Le foto sono di Morgane Martinez Photography.