Sanremo: la studentessa del Liceo 'Cassini' Sakura Rosa Mandaglio al VII Concorso Nazionale “Scuole in musica” (intervista)

Per continuare con la serie delle eccellenze del Liceo G.D. Cassini, dopo la vittoria alle Olimpiadi Nazionali di lingue classiche che Gabriele Fognini ha ottenuto con una splendida traduzione di Seneca, la studentessa Sakura Rosa Mandaglio della classe prima della sezione musicale ha portato avanti “gli onori di casa”, partecipando al VII Concorso Nazionale “Scuole in musica” di Verona. Sakura si è aggiudicata il primo posto, con un punteggio di 100/100, sotto la professionale e sapiente guida del docente di pianoforte, il Professor Paolo Flora. I brani che Sakura ha suonato sono stati lo “studio n.2” Op. 72 in sol minore di Moritz Moszkowski e la “Danza de la moza donosa” dalle Danze Argentine Op. 2 di Alberto Ginastera. Ma la giovanissima pianista non solo ha conseguito a soli quindici anni numerosi riconoscimenti e premi, ma a inizio maggio ha vinto il X Concorso Nazionale online organizzato da Musicarte.

Quest’oggi gli studenti della testata giornalistica online La Nuova Corrente si sono congratulati personalmente sia con Gabriele, sia con Sakura, la quale ha rilasciato una breve intervista.

“Come può - le hanno chiesto i giovani giornalisti - una ragazza di soli quindici anni aver già raggiunto un successo tale?”. “Ho sentito un mio vicino che suonava e mi ha ispirata - risponde Sakura - così ho iniziato a cinque anni a suonare il pianoforte. La musica per me è entusiasmo ed emozione”. Sicuramente emozionata lo era, ma anche e giustamente orgogliosa della sua nuova vittoria, nonostante i suoi numerosi successi. Senz’altro alla ragazza -come ha lei stessa dichiarato- non mancano l’affetto ed il supporto dei genitori “che farebbero di tutto per aiutarmi a diventare ancora più brava e infatti vado a scuola fino a Cervo per trovare una buona maestra".

L'intervista

La sua dote è alimentata dalle numerose ore di studio musicale, infatti Sakura suona per tre ore al giorno, raggiungendo anche le sei ore nei weekend. Il suo giovane talento è un orgoglio per il Liceo Cassini di Sanremo, che continuerà a supportarla nella sua avventura musicale. Domani il Liceo Cassini ufficialmente premierà la vittoria dei suoi allievi con una cerimonia ufficiale.