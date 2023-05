Sanremo: al 'Belsoggiorno' serata del Soroptimist con la Prof. Natta su ‘Donne, Medici e Speziali'

Si è svolta ieri, all'hotel Belsoggiorno di Sanremo, la serata conviviale consueta del delle socie ed amici del Club Soroptimist di Sanremo, con la Presidente, Patrizia Aprosio, e la Professoressa Fulvia Natta, docente di Italiano all'Istituto Agrario Aicardi di Sanremo.

La Professoressa Natta ha tenuto una relazione in cui ha illustrato la nascita di un suo libro ‘Donne, Medici e Speziali. Erbe e cure nelle tradizioni dei popoli’ (Ed. Mille), frutto delle lezioni sulla storia della medicina impartite agli studenti, e che, nel corso dell'approfondimento della materia, hanno provocato in lei, l'effetto di un ‘innamoramento' della storia dell'arte medica e della fitoterapia. Un supporto importante per implementare le conoscenze della materia e' scaturito dalla visita in aziende del settore fitoterapico, presenti in Italia, nel corso delle gite scolastiche di istruzione.

Gli studenti stessi hanno insistito affinchè la Professoressa Natta trasformasse le dispense di studio in un libro perchè a casa erano lette anche dai genitori che non vedevano l'ora di leggere la ‘puntata’ successiva. Il libro si avvale della collaborazione del Dottor Gianfranco Trapani, noto pediatra di Sanremo, a garanzia della precisione scientifica del testo e di Claudio Tabasso, compagno di liceo della Professoressa Natta, autore di belle illustrazioni inerenti la natura, i paesaggi, i personaggi e i fatti storici descritti.

La Professoressa Fulvia Natta ha focalizzato l'attenzione dei presenti con una sua presentazione ìNatura e Storia: l'affascinante viaggio nelle medicine dei popoli... dai semi alle scienze’ e con un video dettagliato sull'iconografica originale creata da Claudio Tabasso. La serata, svoltasi nel consueto clima amichevole che caratterizza le riunioni delle Soroptimiste, ha riscosso molto apprezzamento tra i presenti.