'In viaggio con la Banca d'Italia', tappa a Genova tra educazione finanziaria e cyber security

(Adnkronos) - A Genova, il 18 e il 19 maggio, nuova tappa di In viaggio con la Banca d'Italia, l'iniziativa per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni. Domani, in particolare, è possibile visitare la sede della Banca d'Italia di Genova in via Dante, 3 e - come illustra il programma - partecipare ai laboratori di educazione finanziaria "Semina il tuo futuro", "Le donne contano" e "Occhio alle truffe!". Venerdì 19 maggio, invece, si parla di pagamenti e cyber security.

La tappa di Genova, che fa seguito alla prima puntata di aprile a Bari, fa parte di un percorso che, tra domande e risposte, è al servizio del cittadino. Che cos'è l'inflazione e che effetti ha sul nostro portafoglio? Come investire il risparmio contenendo i rischi? Quali sono gli strumenti per tutelarsi nel rapporto con le banche? A che cosa bisogna fare attenzione quando si chiede un prestito? Questi sono alcuni dei temi che vengono affrontati durante gli incontri di In viaggio con la Banca d'Italia. L'obiettivo è far crescere la consapevolezza sui temi base di economia e finanza, quelli che servono per gestire al meglio il denaro e per orientarsi nell'attualità economico-finanziaria. Ogni tappa è anche un'occasione per conoscere meglio la Banca d'Italia e il lavoro che svolge al servizio delle persone e della collettività, a livello locale, nazionale e internazionale.