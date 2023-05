Sanremo Rugby alla prima edizione del torneo internazionale ‘Culumbanus Cup’ (foto)

Doppio appuntamento nel fine settimana per le formazioni del Sanremo Rugby. I ragazzi delle Under 5/7/9/11 hanno preso parte al raggruppamento di Imperia che ha visto la partecipazione di Cogoleto e Savona oltre ai padroni di casa del capoluogo.

Domenica, sempre a Imperia, la Under13 ha partecipato alla prima edizione del torneo internazionale ‘Culumbanus Cup’ insieme a Imperia, Province dell’Ovest, Bangor (Irlanda), Monaco, Mentone e Cogoleto. Al cospetto di formazioni prestigiose e preparate, biancoazzurri hanno ottenuto un ottimo quarto posto.

“È stata una bellissima giornata con un torneo internazionale ideato dagli amici di Imperia in onore di San Colombano - commenta il tecnico Luca De Fort - i ragazzi si sono divertiti, è stato un evento molto bello anche sul piano culturale con i ragazzi che hanno fatto amicizia con giocatori che parlano un’altra lingua. Gli irlandesi del Bangor sono stati fantastici portando materiale della loro squadra che hanno poi regalato ai ragazzi. Immancabile il terzo tempo in un clima pienamente rugbistico. Il risultato sportivo è stato buono, la squadra si è comportata bene. Per i nostri ragazzi è stata un’esperienza fantastica”.