Motociclismo: il sanremese Davide Dall'Ava alla prima prova del campionato italiano Major di Enduro

Il driver sanremese Davide Dall’Ava ha partecipato, domenica scorsa sul lago del Turano, alla prima prova del Campionato Italiano Major 2023. 220 piloti provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia sulle due prove speciali a giro per un totale di sei ps preparate dal moto club Val Turano.

Un gradito ritorno dopo un anno dedicato al solo campionato italiano estremo che lo ha visto trionfare ma in, questa occasione, Davide Dall’Ava è tornato al suo primo amore l’enduro classico, non senza difficoltà. Il pilota del Moto Club Enduro Sanremo è stato vittima di un infortunio 25 giorni fa nel quale si è procurato un brutto strappo muscolare ad una coscia, durante la prima prova del Campionato italiano Estremo, ma ha comunque deciso di presentarsi anche se non al 100% della forma a questa prima gara di campionato.

Anche il meteo in questo fine settimana non è stato di aiuto: le copiose piogge hanno infatti reso il terreno di gara un vero e proprio inferno di fango. La prova in linea era molto tecnica e sbagliare era molto facile ma le condizioni del terreno permettevano comunque un buon transito per la maggior parte dei piloti, al contrario la prova fettucciata era già difficile al primo giro del mattino, e per gli ulteriori due è stata continuamente modificata tanto da essere della metà più corta.

Nella categoria Expert 450 una battaglia a tre con Porfiri (Sherco), Dall’Ava (KTM) e Minucci (Husqvarna) che hanno battagliato per tutto il giorno. L’ha spuntata il pilota della Sherco mentre i suoi inseguitori commettevano qualche errore di troppo.

“Con il mio team – ha detto Dall’Ava - abbiamo deciso di puntare a questo campionato e vista la mia condizione abbiamo cercato di fare una gara di conservazione non siamo riusciti a partire all’attacco anche perché comunque le condizioni del terreno mi costringevano a dover usare le gambe per aiutarmi dove ce ne era bisogno, è già difficile quando stai bene e in queste condizioni sono dovuto andare in difesa comunque ho portato a casa un secondo posto importantissimo ai fini del campionato. Sono sicuro che alla prossima gara se le mie condizioni saranno migliori potrei essere più avanti anche nella classifica assoluta”. Appuntamento al secondo round per la resa dei conti l’11 giugno in Abruzzo.