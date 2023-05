Brillano le 'Stelle nello Sport' al Porto Antico di Genova: anteprima con la 'Notte degli Oscar' il 18 maggio, poi 3 giorni 'stellari'

Dopo cinque mesi di intensa attività nelle scuole e al fianco delle federazioni e associazioni sportive, Stelle nello Sport è pronto per fare “festa” al Porto Antico. Il Galà delle Stelle sarà l’anteprima di tre giornate “stellari”. Appuntamento domani sera alle 20 con la 'Notte degli Oscar dello sport ligure'.

Sul palco della Sala Grecale, ai Magazzini del Cotone, saliranno grandi campioni e talenti dal sicuro avvenire, premiati e celebrati dalle massime autorità sportive e istituzionali della Liguria e con la partecipazione di testimonial del calibro di Silvia Salis e Salvatore Sanzo (ex campioni azzurri e oggi alti dirigenti sportivi di Coni e Sport e Salute), Pietro Torre (bronzo ai Mondiali Assoluti di scherma), Riccardo Villa e Caterina Gaddi (stelle della ginnastica italiana).

Una serata di sport e spettacolo con le esibizioni emozionanti di Groovies, Arti’s e Special Team Genova e le risate assicurate grazie a uno dei “Campioni di Bruciabaracche”. L’ingresso al Galà è gratuito ma la prenotazione obbligatoria alla mail info@stellenellosport.com. Sarà possibile fare una donazione ai volontari della Gigi Ghirotti concorrendo all’estrazione di una magnifica crociera Msc.



Area delle Stelle per "educare" allo Sport

Nel cuore del Piazzale Mandraccio ci sarà la tradizionale area allestita da Stelle nello Sport con istruttori e “Stelle” di varie discipline: Ginnastica, Taekwondo, Scherma, Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Arti Orientali, Muay Thai, Gym Boxe e sport inclusivo Special Olympics. Occasioni importanti per avvicinare tanti giovani allo Sport e ai suoi valori.



Palco delle Stelle al Mandraccio

Al fianco dell’Area di Stelle nello Sport sarà come sempre grande protagonista il Palco della Festa. Si parte con l’inaugurazione il venerdì alle 9:15 e poi non ci si ferma più. Ogni 30 minuti una realtà sportiva diversa pronta ad esibirsi, divertirsi, emozionare il pubblico. Sarà Roberto Giordano, sotto la regia di Michele Corti e Marco Callai, a gestire il traffico sul palco dove ci saranno anche due serate speciali: la Notte Magica del sabato con il ritorno dei Buio Pesto e la grande chiusura della domenica con lo show legato a The Ocean Race.



Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti

Nello stand di Stelle nello Sport i volontari della Gigi Ghirotti raccoglieranno fondi con la lotteria che permetterà a un fortunato partecipante della Festa di vincere una Crociera Msc per 2 persone. A ogni donatore verrà regalato un dolce cadeaux Panarello.



Vela che passione con The Ocean Race!

La magia della vela a portata di tutti grazie agli istruttori FIV Primazona e la sostenibilità con i laboratori firmati The Ocean Race. Nell’area vicino al Pontile saranno davvero tante le attività e le opportunità di conoscere in anteprima il “Grand Finale” della regata più affascinante al mondo.



Fai centro con Orientamenti

A Porta Siberia tutti i giovani potranno mettersi alla prova con il “Tiro a segno” e l’attività “Una strada per il successo” nell’ambito del progetto Orientamenti promosso da Regione Liguria.



Che festa per le scuole!

Una grande festa per studenti di elementari e medie che hanno fatto registrare il record di iscrizioni all’Olimpiade promossa da Stelle nello Sport e Coni Liguria e alla Baby Maratona, giunta alla 40° edizione. Appuntamento per 550 studenti in Piazza delle Feste per il percorso multisportivo coordinato dalla Scuola dello Sport del Coni. In Piazzale Mandraccio partiranno le tre batterie della Baby Maratona con altri 500 studenti. Grande attesa anche per il Palio Remiero promosso dalla Ficsf e alle attività coordinate dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria nelle aree di volley, calcio, basket, canottaggio, atletica, tiro con l’arco e tennis tavolo.



Il Bello dello Sport e il Premio Fotografico Nicali-Iren

Sabato alle ore 11 ritorna l’appuntamento in Piazza delle Feste con le premiazioni dei protagonisti del Concorso scolastico (ben 8172 elaborati in gara) e del Premio fotografico (324 foto in concorso) con la partecipazione di tre grandi stelle sportive: Alberto Razzetti, Francesco Bocciardo e Matteo Sericano. Festa della Ginnastica e Auxilium Day. Sabato pomeriggio spettacolare sotto il tendone di Piazza delle Feste. Si parte alle ore 14 con la Festa della Ginnastica promossa dal Comitato ligure della FGI per proseguire con lo show dell’Auxilium Day.

La "follia" buona della Jet Ski Therapy

Nello specchio acqueo del Porto Antico sfreccerà ancora la moto d’acqua di Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo. Nell’ambito del progetto SportAbility, ritorna l’appuntamento con la Jet Ski Therapy che permetterà a quasi 200 ragazzi di vivere nella giornata l’emozione e l’adrenalina di salire a bordo al fianco del Campione.



Notte Magica per la Gigi Ghirotti con i Buio Pesto

Ritorna il sabato sera (ore 20,30 sul Palco delle Stelle al Mandraccio) la Notte Magica con le “stelle” della danza sportiva FIDS e della Ginnastica Andrea Doria che apriranno lo show e lasceranno poi spazio alla musica travolgente dei Buio Pesto. Una serata dedicata alla Gigi Ghirotti che il pubblico potrà sostenere acquistando i biglietti della Lotteria che mette in palio una crociera per 2 persone a bordo dell’ammiraglia Seashore di Msc.

Le “Stelle nello Sport” per Genova 2024

Si parte in mattinata con l’emozionante torneo di “calcio integrato”: ospite d’onore Christian Puggioni. Un’altra stella, Gian Filippo Mirabile, sfiderà i giovani al remoergometro nell’area del canottaggio. Alle 12:30 appuntamento sul palco per iniziare il conto alla rovescia verso “Genova 2024 – Capitale europea dello sport”. Racconteranno le loro esperienze il veterano Giobatta Persi, i campioni under 19 di calcio della Lnd Liguria e gli atleti del Bic Genova. Sul palco anche il freestyler Paolo Rossi.



Le sfide di Piterbol Cup e lo show di Pattinaggio e Danza sportiva

Ritornano le appassionanti sfide della Piterbol Cup di pallacanestro (Calata Gadda) mentre sotto il tendone sarà spettacolo grazie alle esibizioni di pattinaggio artistico e danza sportiva (a partire dalle ore 14).



Plogging: la corsa che fa bene all’ambiente

Un’altra novità! Appuntamento alle ore 14:30 presso lo stand Amiu nel cuore di Piazzale Mandraccio. Si terrà la prima gara di Plogging, la nuova tendenza eco-friendly che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging. I partecipanti saranno muniti di sacchi della spazzatura per raccogliere i rifiuti che incontreranno durante il percorso. L’iscrizione si potrà fare direttamente allo stand Amiu, quindi verranno formate le squadre. In palio bellissimi premi. Il termine Plogging è la perfetta unione della parola svedese plocka upp (raccogliere) e dell'inglese jogging e ad inventarla dando vita al trend è stato Erik Ahlström che nel 2016 prima di trasferirsi in una città diversa rispetto a quella in cui risiedeva decise di ripulire l'area nella quale solitamente di allenava. Dopo aver lanciato la prima “macchina mangiaplastica” e aver realizzato il primo grande evento “plastic free”, la Festa dello Spot si conferma una manifestazione “amica dell’ambiente”.



Le emozioni di The Ocean Race in diretta da Newport

Grande chiusura per la Festa dello Sport con la diretta della partenza da Newport della quinta tappa della più affascinante regata intorno al mondo. Le barche prenderanno la rotta per tornare in Europa. Il Grand Finale sarà proprio a Genova dal 24 giugno al 2 luglio. Sul maxischermo al Porto Antico seguiremo la spettacolare partenza e poi sarà festa sul palco con swing e blues, in perfetto “stile Usa”.



Una grande squadra!

