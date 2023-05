Bordighera, basket e divertimento: successo per il torneo di Sant’Ampelio (Foto)

È stato un successo il torneo di Sant’Ampelio andato in scena nel fine settimana a Bordighera. Domenica, al Palasport Emilio Biancheri di via Diaz, sono scese in campo quattro squadre di basket under 14 (Basket Loano, Pallacanestro Pancalieri, Basket Pegli e Ranabo Bordighera), che si sono affrontate in un unico girone all'italiana.

Tante persone hanno assistito agli incontri dalle tribune e hanno fatto il tifo per i giovani giocatori di pallacanestro.

Alla fine, hanno trionfato i genovesi del Basket Pegli seguiti da Basket Loano, Pallacanestro Pancalieri e Rari Nantes Bordighera 1946.