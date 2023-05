Badalucco: al via l'organizzazione del 45° torneo di calcio a 7 che si svolgerà nel mese di luglio

Sull’estate della riviera irrompe una delle manifestazioni amatoriali di calcio più seguite e più vecchie. Si tratta della quarantacinquesima edizione del torneo di calcio a sette che si svolgerà in tutto il mese di luglio a Badalucco.

“La manifestazione è organizzata dall’ASD Badalucco 2009 – spiega il vice presidente del sodalizio Roberto Oliva, 51 anni, due figli, commerciante, un passato giovanile nel calcio dilettantesco – il torneo è stato affidato a me e ne ho già pianificato le varie fasi”.

Si tratta di un impegno che ha anche un risvolto radicato nella memoria collettiva del paese della Valle Argentina: “Il torneo è intitolato alla Memoria di Gianfranco Bianchi detto Tazio – dice Oliva – Qui ce lo ricordiamo tutti per la sua generosa partecipazione alla vita del paese e per la sua passione sportiva, soprattutto per il mondo dell’automobilismo. Da qui il suo soprannome Tazio, come Nuvolari. Perse la vita giovanissimo alla guida della sua auto sulla provinciale nei pressi di Taggia nel 1996. Non l’abbiamo mai dimenticato”. Da domani si apriranno le iscrizioni, che potranno essere fatte rivolgendosi a Roberto tel. 339 6709358 e Alessandro 393 2147415.

La partecipazione è riservata agli uomini adulti. Si devono organizzare in una squadra amatoriale di 10 persone. Sette andranno in campo e tre saranno a disposizione per eventuali cambi sulla panchina. “Sulla base delle adesioni degli anni passati contiamo di avere in campo sedici compagini. Il terreno di gioco sarà quello del Campo Sportivo di Regione Premartin a Badalucco. A partire dal 5 luglio, dal lunedì al venerdì si svolgeranno due partite per ogni sera. Ogni competizione sarà costituita da due tempi di 25 minuti ciascuno. Fischio di inizio alle 21.Il torneo prevede una fase eliminatoria con quattro gironi di quattro squadre ciascuna. Le prime due di ogni girone accederanno alle semifinali".

Ma chi partecipa ad un torneo del genere? “Sono gruppi di amici che hanno in comune la passione per il calcio e che si vogliono divertire, si organizzano magari nel bar che frequentano o sulla spiaggia o anche sul luogo di lavoro. Il loro divertimento è assicurato così come quello del numeroso pubblico che viene a Badalucco per assistere da bordo campo”.

Poco fa mi diceva che viene ad assistere parecchia gente, come mai? “Questo è un torneo che ha una sua storia di 45 anni. E’ atteso. E nel suo piccolo costituisce una manifestazione che la Riviera mette a disposizione dei suoi ospiti. La passione per il calcio, l’aspetto agonistico e le serate fresche di Badalucco dopo le giornate alla calura sono una vera e propria attrattiva”

La partecipazione è gratuita? “Questo non è possibile perché l’ASD Badalucco 2009 che è l’organizzatrice ha delle spese per la gestione dei servizi e dell’illuminazione del campo e dei premi. Per cui ogni squadra deve versare una quota di 350 euro più 50 di cauzione, per eventuali punizioni per comportamenti scorretti e danneggiamenti. E comunque questa quota è tra le più basse dei tornei amatoriali”

Cosa c’è in palio? “Il trofeo per la squadra vincitrice, una coppa veramente molto bella, viene offerto dal noto Bar Pasticceria Pradio di Badalucco, che si affianca allo sponsor storico lo Studio immobiliare Taggia Mare. Le prime tre squadre vincitrici avranno a disposizione premi costituiti da gettoni d’oro. Poi ci saranno riconoscimenti per il miglior giocatore, miglior portiere e per il capo cannoniere. Ma quello che conterà di più è la soddisfazione di fare sano movimento e essersi messi in gioco”.

In paese gira la voce che ci sarà anche un torneo di calcio femminile, cosa c’è di vero? “L’anno scorso abbiamo tentato un esperimento in questo senso che è ben riuscito. Stiamo pensando qualcosa a livello di ASD Badalucco 2009, ma per il momento preferisco rispondere no comment”.