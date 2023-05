Sanremo: al Floriseum di Villa Ormond una serata in sostegno della Lega del Gatto

Nella sala del Floriseum di Villa Ormond si è tenuto il concerto anni '60 con la musicista Claudia Murachelli che ha sapientemente accompagnato con la sua arpa celtica Giovanni Persico, presidente della Lega del Gatto di Sanremo, in versione cantante. Brani dal primo Elvis Presley con “That's all right mama” a brani di Leadbelly, Woody Guthrie, Gene Vincent, Hank Williams e Arthur Crudupp, passando per la versione di Simon e Garfunkel di “Scarborough fair”. Tra gli altri brani interpretati anche “Je so' pazzo” di Pino Daniele e la sentita interpretazione di “Lo straniero” di Georges Mustaki dalla profonda traduzione di Bruno Lauzi.

La professoressa Murachelli ha proposto alcune ballate irlandesi tra le quali quella dedicata a Molly Malone, la cui statua si può ammirare in quel di Dublino. Gli interpreti non hanno solo proposto musica ma i brani sono stati raccontati nella loro genesi e collocazione storica.

Lo spettacolo musicale e culturale aveva lo scopo benefico di sostenere la Lega del gatto di Sanremo e alla fine dello stesso è stato offerto un aperitivo.

Alla serata ha partecipato anche il consigliere Comunale Umberto Bellini.