Imperia: venerdì prossimo alla biblioteca 'Lagorio' la premiazione di ‘Ri-Generazione Città Giovane'

Venerdì prossimo alle 16.30, alla Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, si svolgerà la premiazione dei vincitori del concorso ‘Ri-Generazione Città Giovane', bandito dal Soroptimist Club Imperia, in ottemperanza al protocollo d’Intesa siglato dal Soroptimist International d’Italia con il Ministero dell’Istruzione.

Il Soroptimist International è un’associazione mondiale per donne di oggi, impegnate in attività professionali che opera attraverso azione concrete per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile al fine di collaborare a creare nel mondo forti comunità pacifiche

Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado e gli ITS della nostra città che sono stati invitati a disegnare e descrivere un cambiamento degli spazi urbani esprimendo la loro creatività, le loro idee, i loro bisogni e i loro sogni. I progetti ricevuti sono stati 9, le scuole che hanno aderito al bando di concorso sono: l’Istituto Comprensivo Littardi Imperia classe III B e l’Istituto IIS RUFFINI Imperia classi IVC e VC Costruzione Ambiente Territorio (CAT).