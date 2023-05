Il 27 maggio al museo Bicknell di Bordighera il ricordo di Lidia Poet prima avvocato donna d’Italia

Sabato 27 maggio alle 16, nel giardino del Museo Bicknell a Bordighera, verrà presentato il libro di Cristina Ricci Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile, pubblicato a Torino nel 2022. La presentazione sarà l'occasione per ricordare il grande impegno di Lidia Poët, prima donna che ottenne l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati, e che si dedicò in particolare al diritto di voto alle donne

A dialogare con l'autrice saranno presenti Laura Amoretti, Consigliera per le Pari Opportunità della Regione Liguria e Gabriella Ballesio, Direttrice dell’Archivio della tavola Valdese. Porteranno i saluti Daniela Gandolfi, curatrice del Museo e Jonathan Terino, pastore della Chiesa Valdese di Bordighera, Vallecrosia e Sanremo, alla cui comunità apparteneva Lidia Poët.

L'evento è inserito nel calendario de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Il libro è il frutto di decenni di ricerca sul territorio imperiese e organizza i dati raccolti con una scrittura piacevole e comprensibile, adatta sia ad un pubblico di specialisti che al lettore comune.