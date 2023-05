Arma di Taggia: tre impegni in tre giorni per l'attore armese Gioacchino Logico

Triplo impegno in tre giorni per l'attore di Arma di Taggia Gioacchino Logico domani, venerdì e sabato a Sanremo, Torino e Pompeiana. Logico sarà prima a Sanremo alla Libreria Ubik di via Roma 91, dalle 17.30, per intrattenere i bambini (età consigliata dai 2 ai 4 anni) leggendo pagine da "La balena che si credeva un pesciolino". Insieme terrà per loro un laboratorio artistico. Titolo dell'evento: "Bambini in un mare di libri". Partecipazione gratuita su prenotazione al 3478696121.