A Dolceacqua la mostra per il 100° anniversario della nascita del maestro Mario Raimondo Barbadirame

Lunedì nella sala consiliare di Dolceacqua è stata inaugurata la mostra in ricorrenza del 100° anniversario della nascita del maestro Mario Raimondo Barbadirame. Rimarrà aperta sino al 27 agosto.

Dopo l'introduzione del sindaco Gazzola, la ditta Maixei ha presentato il Rossese Barbadirame in edizione speciale, 100 bottiglie numerate per ricordare il maestro.