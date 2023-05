Una ragazzina di 16 anni è scomparsa da questa mattina a Sanremo. Si chiama Sara Essalmi e, come denunciato dalla madre alla Polizia, è uscita stamattina da casa per recarsi a scuola, dove non è mai arrivata.

Nel primo pomeriggio, non vedendola rientrare, la madre ha chiesto alla scuola ed ha avuto conferma che la giovane non è mai entrata. Ora ha divulgato la sua foto, che pubblichiamo, anche se ora la giovane ha i capelli biondi.

Chi l’avesse vista o avesse sue notizie può chiamare il 112.