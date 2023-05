Volley: NLP Sanremo vince contro Audax Quinto Genova, è salvezza per le ragazze di Valenzise

Sei vittorie su sei partite giocate, 18 set vinti, 2 soli set persi, questi in breve i numeri del girone playout che vede le ragazze della serie D Controcorrente NLP Sanremo come squadra più performante delle 7 partecipanti. Anche l'ultima partita contro Audax Quinto Genova è stata dominata vincendo con un netto 3-0. I parziali di 25-23, 25-19, 25-16 non lasciano dubbi sull'andamento del match con spazio sul campo da gioco di tutta la rosa a disposizione.



Ciò a confermare che, dopo un annata difficile per le ragazze di coach Michela Valenzise tormentate da infortuni e assenze importanti, nell'ultimo sprazzo decisivo della stagione con la squadra al completo non ci sarebbe stata una classifica infelice. Felice invece il Presidente Cesare Fagnani così come tutto lo staff tecnico e dirigenziale che hanno supportato le giovani in questa difficile ma entusiasmante cavalcata verso la salvezza.



Fabiana Smeraldo Capitano

Chiara Cugge

Eleonora Sammassimo

Caterina Canale

Matilde Marelli

Laura Lelli

Alessia Dogliotti

Alice Militano

Matilde D'Andrea

Cecilia Forte

Andrea Chiara Valsecchi

Giada Scalzi

Erika Mascardi

Giulia Mastrilli

Veronica Casella

Michela Valenzise 1 coach

Silvia Cimino 2 coach

Paolo Marelli dirigente accompagnatore

Michele D'Andrea preparatore atletico