Successo per lo Judo Sanremo Kumiai al Trofeo Italia Under 15 di Brescia con sette atleti in gara (Foto)

Gli atleti del Judo Sanremo Kumiai hanno partecipato all'importante competizione del Trofeo Italia under 15, tenutosi a Montichiari, Brescia, durante lo scorso weekend. Questa competizione è stata fondamentale per l'acquisizione del punteggio nazionale, necessario per accedere alla finale Italiana in programma nel mese di novembre.

La società ha iscritto sette atleti, i quali si sono distinti per il loro impegno e la loro dedizione durante le gare svoltasi sabato e domenica. I risultati ottenuti sono stati notevoli. Il giovanissimo Mastrorillo Andrea, categoria kg 50, ha vinto tre incontri, raggiungendo i quarti di finale. Nonostante una sconfitta contro l'esperto judoka Meloni F., Andrea ha ottenuto due importanti vittorie nei ripescaggi, piazzandosi quinto nella competizione e acquisendo punti preziosi per la ranking list nazionale.

Alessandro Lupi e Tiziano Nicolò, categoria kg 60, hanno avuto una giornata difficile ma hanno dimostrato un grande spirito sportivo. Maiano Alessio, categoria +81 kg e primo nella ranking list nazionale, ha vinto il suo incontro con due wazari, accedendo alla finale e vincendo per ippon. Grazie ai punti acquisiti dagli atleti nella giornata di sabato, la società Judo Sanremo Kumiai si è classificata al settimo posto su 117 società.

La domenica è stata dedicata alle competizioni femminili under 15. Ginevra Scalzo, cat. -70 kg, ha vinto il primo incontro per ippon e ha conquistato la medaglia per il terzo posto, acquisendo punti cruciali per la finale Italiana. Alessia Canale, cat. 52 kg, e Elisa Bottero, cat. 40 kg, nonostante una giornata no, hanno dimostrato grande spirito competitivo.

I tecnici accompagnatori, Scalzo Andrea, Mastrorillo Giuseppe e Guarnaccia Ettore, possono essere soddisfatti dei risultati ottenuti. Il livello tecnico atletico messo in campo dagli atleti è di sicuro valore e fa ben sperare per la finale italiana. La competizione del Trofeo Italia under 15 è stata un'occasione importante per gli atleti del Judo Sanremo Kumiai per dimostrare il loro valore e acquisire punti fondamentali per la classifica nazionale.