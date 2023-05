Pallavolo: il VTAT vince l'ultima della stagione regolare e accede alla final four per la promozione

Si è conclusa sabato al Palaruffini di Taggia la regular season per il Volley Team Arma Taggia Edilizia Crescente (collaborazione con la Scuola di pallavolo Mazzucchelli) in seconda divisione girone B. Un match facile sulla carta che le ragazze armesi dovevano vincere con i tre punti per poter accedere matematicamente alla final four.

Primo set giocato commettendo un po' troppi errori in difesa e ricezione, partito in sordina e continuato all'inseguimento, fino al punteggio finale di 22-25 a favore dell'Andora. Di ben altra marcia il secondo set partito punto a punto fino al 9 pari ma poi il sorpasso e avanti tutta fino al traguardo del 25-16. Un terzo set in cui le ragazze di coach Gallina giocano tutta un'altra partita e vanno dritte fino all'obiettivo finale del set chiuso sul punteggio di 25-8.

Quarto set con le ragazze del VTAT Edlilizia Crescente che costruiscono punto dopo punto la loro vittoria arrivata sul 25-15 e un 3-1 che porta le ragazze dell'Arma in vetta alla classifica del girone B della seconda divisione.

"Sono contento per questa vittoria anche se, come altre volte, abbiamo perso un set per la poca concentrazione in campo e i troppi errori – dice il coach Gallina – Adesso dobbiamo cercare di allenarci e andare con un'altra mentalità a giocarci la promozione per salire in prima divisione. E' un traguardo non facile ma non impossibile".