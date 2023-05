Nuoto: trasferta in terra genovese per gli ‘Esordienti B’ della Sanremo Like Swim

Nuova trasferta a Genova per gli ‘Esordienti B’ della Sanremo Like Swim. Il giovanissimo team matuziano si è cimentato per la prima volta nei 100 misti e nei 50 delfino. Per i meno esperti il focus era incentrato più sul perfezionamento tecnico che sulla prestazione cronometrica, per i più grandicelli, invece, è arrivata anche la gratificazione di diversi ‘personal best’ e di due podi.

Tra le ragazze, nei 100 misti, ottimi riscontri sono giunti da Valeria Scardetta (6a), Ilaria Garabello (9a), Bianca Francesca Salvi (10a), Lucia Lonegro Gorlero (13a), Sophia Kayser Astudillo (15a) e Claudia Massimino Ozenda (16a); tra i maschi, molto bene Edoardo Moro (9°), Leonardo Moro (10°), Jacopo Pellegrini (12°) e Aleksi Pedrazzini (22°).

Su distanza più lunga (200 m), nel dorso, da segnalare in campo femminile vi sono Ilaria Garabello (5a), Lucia Lonegro Gorlero (6a) e Giulia Giretto (7a); bravissimi, tra i ragazzi, Luigi Reggio (3°) e Leonardo Moro (4°).

Chiudiamo la carrellata di risultati coi 50 delfino: Veronica Scardetta (3a) e Bianca Francesca Salvi (7a) hanno ben difeso l’onore della SLS, ma anche Jacopo Pellegrino (6°) ed Edoardo Moro (8°) hanno contribuito a rendere la spedizione più che soddisfacente.