Kick Boxing: due ori ai campionati italiani assoluti e trofeo Italia per il Sanremese Kevin Boni

Un anno sportivo da incorniciare per l’atleta sanremese Kevin Boni il quale, nonostante i suoi soli 17 anni ha dato prova di grandissima determinazione, volontà e perseveranza.

Seguito dagli insegnanti David D’Ambrosio e Mario Bianchi ha scalato tutte le competizioni istituzionali proposte dalla Federazione, fino all’ultima grande avventura che lo ha visto conquistare il titolo iridato di Campione Italiano nella categoria -65 kg in ben due discipline diverse: nella Kick Light e nel Light Contact.

Kevin ha iniziato questa avventura a Dicembre vincendo i campionati Regionali, per poi imporsi tecnicamente agli Interregionali dove con un secondo posto stacca il pass per i “campionati Italiani Assoluti & Trofeo Italia”

Dopo un periodo di allenamenti molto intensi e impegnativi sia da un punto di vista fisico che tecnico e tattico Kevin si presenta a Jesolo per disputare un'altra importantissima tappa federale “Il criterium e coppa del presidente”. Il duro lavoro viene ripagato e il giovane sanremese sale sul gradino più alto del podio.

Kevin tenace e determinato, anche dopo questa ennesima vittoria non ha mai mollato, avendo ben chiaro il suo grande ed ambizioso obbiettivo... “Il Campionato Italiano & Trofeo Italia” svoltosi lo scorso fine settimana. I suoi allenatori, consapevoli delle sue qualità, iscrivono il ragazzo in ben due specialità, in quanto le sue grandi qualità davano loro fiducia e speranza di un possibile ottimo piazzamento.

Si comincia venerdì con la Kick light e dopo un torneo tutt’altro che semplice Kevin arriva in finale portandosi a casa il primo posto e dominando la sua categoria, se pur portandosi gli strascichi fisici di una dura giornata. Sabato tocca al light contact e nonostante un preoccupante infortunio rimediato il venerdì, Kevin non vuole assolutamente rinunciare e accetta di proseguire l’avventura che lo porterà sul gradito più alto del podio per l'ennesima volta in questa fantastica stagione sportiva.

"Siamo fieri di lui - commentano i suoi allenatori - ma soprattutto orgogliosi di aver avuto la possibilità di seguire e far crescere questo ragazzo timido, ma risoluto e determinato allo stesso tempo, che sicuramente farà ancora molto parlare di sé”.