Campionato Giovanile di scacchi: ottimi risultati dell'Istituto Comprensivo di Bordighera

Ancora una volta i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Bordighera si sono fatti onore in competizioni agonistiche. Dopo i piazzamenti delle due squadre alla fase regionale dei Campionati Sportivi Studenteschi (prima e terza posizione) e al Campionato Provinciale che si era disputato a Imperia, presso la la S.O.M.S. di via Carducci, organizzata dal Circolo Scacchistico Imperiese e che aveva visto Giorgia Griza conquistare il titolo di Campionessa Provinciale under 12, e la sua qualificazione ai Campionati Italiani che si disputeranno a Tarvisio nel mese di luglio, sabato13 maggio Giorgia, in forma smagliante, ha nuovamente vinto la gara, seguita a ruota dalla compagna di corso Chiara Salsi, piazzatasi seconda.

Prima posizione nella categoria Under 12 mista anche per Alexander Minellono, classe 2012 come Giorgia, che ha vinto il torneo nella sua categoria, staccando il pass per Tarvisio. Buoni risultati anche per Vincenzo Licata (5 in classifica mista e terzo nella maschile), Rebecca Galeriu, Federico Basta, Lavinia Settimio e Clara Giretto (collocati dalla nona alla dodicesima posizione).

Negli under 14, 16 e 18 seconda posizione, e qualificazione per le nazionali, per Riccardo Neri (il più giovane della sua categoria. I gemelli Viktor e Alexandr Bezkorovanyy si sono piazzati rispettivamente ottavo e nono; Riccardo Neri, della 3a C, ha conquistato un piazzamento utile per la qualificazione alle finali nazionali, che si svolgeranno a luglio a Tarvisio.

L’istruttore Munaro, fresco di intervento chirurgico, ha comunque voluto essere presente, nonostante le stampelle, per sostenere e consigliare i suoi ragazzi, che si sono approcciati al gioco degli scacchi grazie al finanziamento dell’Unione Europea PON FSE “Apprendimento e Socialità”, che ha permesso l’attuazione di un corso base e un corso avanzato nel corso del periodo estivo 2022.

Una opportunità che ha gettato le basi per formare una bella squadra agonistica e un notevole vivaio di neofiti.