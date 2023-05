Calcio: l'Imperia Leva 2010 vince il torneo giocato a Ventimiglia, in finale battuta la Virtus Sanremo

Grande successo per l’Imperia leva 2010 nel torneo, disputata sabato a Ventimiglia. I ragazzi di mister Taddei, hanno ottenuto il successo dopo un ottimo girone di qualificazione dove hanno battuto per 3-0 l’Arenzano e 4-1 il Don Bosco Vallecrosia e hanno pareggiato 1-1 con la Virtus Sanremo, ottenendo così il primo posto del girone.

La semifinale vede prevalere la compagine del capoluogo per 1-0, nel confronto coi padroni di casa del Ventimiglia e la proietta verso la finalissima, dove incontra nuovamente la Virtus Sanremo e si impone dopo un match combattuto col risultato finale di 1-0. Grande soddisfazione per questa vittoria e una menzione speciale per Ryan El Khattat, capocannoniere del torneo con 6 gol e per la super portierona Chiara Barnato a cui è stato assegnato un premio speciale dai giurati del torneo.

Formazione Imperia: Barnato, Dalani, Lanteri, Turan, Monti, Montafia, Lovisi, Cerlienco, Ardizzoni, Mela, El Khattat, Bruna, Brancatisano, Boual, De Col, Bonavera. All. Taddei.