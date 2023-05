Calcio giovanile: Sanzone e Sinameta della Sanremese (leva 2013) invitati dal Genoa

Esperienza da ricordare per i giovani calciatori della Sanremese, Matteo Sanzone e Kevin Sinameta, entrambi classe 2013.



Lunedi 15 maggio, infatti, sono stati invitati ad effettuare un allenamento con l’Under 10 del Genoa presso il centro rossoblù di Begato.



Per Matteo e Kevin si chiude così una tre giorni indimenticabile dato che sabato scorso, al torneo di Acqui Terme (vinto dalla Sanremese), erano stati rispettivamente premiati come miglior giocatore e capocannoniere.