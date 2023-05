Calcio giovanile. I 2008 dell'Ospedaletti sono campioni regionali di categoria

La stagione del settore giovanile dell’Ospedaletti si chiude con un nuovo trofeo in bacheca: i 2008 orange allenati da mister Andrea Caverzan sono campioni regionali. Hanno avuto la meglio in finale contro il Vado, vincitore del girone ponentino durante la regular season. La finalissima, disputata al ‘Riva’ di Albenga, è stata decisa da una doppietta di Nervino.

“È stata una giornata emozionante per tutti, specie per questi ragazzi che hanno dato tutto disputando una gara entusiasmante contro una squadra molto forte come il Vado - commenta mister Andrea Caverzan - una bella partita giocata bene da entrambe le parti, ma credo che l’Ospedaletti abbia meritato questa vittoria che ci dà ora la possibilità di andare a una fase nazionale che giochiamo con gioia, sarà una bellissima esperienza per i ragazzi”.

“Voglio ringraziare chi mi ha aiutato come Luca Nervino e Massimo Burlandi che sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista - aggiunge Caverzan - un ‘grazie’ alla società, a tutti coloro che ne fanno parte e che ultimamente si sono messi a disposizione di questa squadra come i 2007 di Marco Anzalone che ci hanno dato una mano. Grazie ai genitori che hanno sempre seguito i ragazzi dandomi anche stimoli importanti. Grazie ai miei ragazzi che hanno portato a conclusione una annata stratosferica sotto tutti i punti di vista, sono cresciuti e sono diventati piccoli uomini. Sono un grande gruppo, ma anche una grande squadra che ha raggiunto un obiettivo importante”.

Mister Caverzan chiude poi con una doppia dedica speciale: “Per me è stato un anno difficile, ma so che il mio amico Giampiero Pesante dal cielo mi ha dato una mano. Voglio dedicare a lui questa coppa dicendogli che mi manca molto. Aggiungo una dedica alla mia mamma, anche se distante la sento sempre vicina e la nostra vittoria è arrivata proprio nel giorno della Festa della Mamma”.

Giovanissimi 2008

Vado - Ospedaletti 1-2

Marcatori: Nervino (2)

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Grillo, 3 Turrini, 4 Pallanca, 5 Cirillo, 6 Pesce, 7 Maccario, 8 Calvini, 9 Nervino, 10 Anzalone, 11 Burlandi

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Nardini, 14 Borella, 15 Ben Mzaker, 16 Urciuoli, 17 Conrieri, 18 Magnani

Allenatore: Andrea Caverzan