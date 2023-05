Presentati in Regione due grandi eventi per l’estate di Cervo e un piano di valorizzazione del territorio

La 70ª edizione del ‘Festival Internazionale di Musica da Camera 2023’ e la 10ª edizione di ‘Cervo ti Strega’, in programma a Cervo nei mesi di giugno, luglio e agosto, sono state presentate questa mattina presso la sede della Regione Liguria. All'incontro, oltre il Presidente della Regione Giovanni Toti, hanno partecipato Lina Cha, Sindaco di Cervo, Michel Balatti, Direttore tecnico Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, Walter Norzi, Presidente della Commissione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Cervo ti Strega

Festival Internazionale di Musica da Camera 2023

Dal 14 luglio al 30 agosto Cervo accoglierà la 60esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera che, in linea con il suo percorso di crescita e maturazione, vedrà per questo 2023 un calendario trasversale e aperto a diversi generi musicali e discipline artistiche. 60 anni: un invidiabile traguardo che verrà celebrato con un programma artistico importante per qualità e dimensione quantitativa. Venti spettacoli in sei diverse location di altissimo pregio artistico e paesaggistico rendono ricco il calendario del Festival 2023.

Oltre alla piazza dei Corallini, consueto palcoscenico mozzafiato sul mare, e alla chiesa di San Giovanni, gli spettacoli si terranno presso l’Oratorio di Santa Caterina, edificio romanico nel cuore del borgo, e nel Parco del Ciapà, meraviglioso angolo di macchia mediterranea immerso nella natura. Il Festival comprenderà anche tre eventi fuori dal borgo di Cervo, presso l’ex Chiesa Fortezza di San Pietro a Lingueglietta e presso la Chiesa di San Michele nella frazione Borello di Diano Arentino.

Il cartellone si apre il 14 luglio in piazza dei Corallini con il recital del grande violinista russo Sergey Krylov e del pianista francese Lucas Debargue.

Il jazz anima il palco dei Corallini il 19 luglio con il graditissimo ritorno a Cervo di Paolo Fresu, che si esibirà in duo con la pianista Rita Marcotulli. Si prosegue il 21 luglio con Shadows – omaggio a Chet Baker, spettacolo teatrale e musicale con la presenza di Massimo Popolizio e Fabrizio Bosso.

Se il concerto nella chiesa dei Corallini del 17 luglio vedrà l’edificio valorizzato con un disegno luci immersivo e site-specific appositamente studiato per dare risalto alle architetture e agli artisti, il concerto del 23 luglio porterà il pubblico a fruire gli spazi dell’Oratorio di Santa Caterina in una atmosfera completamente diversa. La Profondità del Buio, con la partecipazione di BQ Baritone Sax Quartet, verrà realizzato nella forma di Candle light concert.

Sarà invece la musica cameristica ad accompagnare l’ultima settimana di luglio, con il recital del pianista britannico Julian Trevelyan (2° Premio e Audience Prize Concours Géza Anda Zurigo) e con il Barbican String Quartet, freschi vincitori del 1° Premio all’ARD International Competition di Monaco di Baviera.

Il 60° anniversario del Festival sarà celebrato nei concerti di 1, 3 e 4 agosto con i tre spettacoli di “Cervo Festival welcomes IMS Prussia Cove - a celebration of Sandor Vegh’s musical heritage” che prevede la residenza artistica di Steven Isserlis e IMS Prussia Cove,

Il jazz tornerà sul palcoscenico dei Corallini martedì 8 agosto con Matteo Mancuso, giovane chitarrista italiano che si è imposto nella scena nazionale e internazionale.

La collaborazione del Festival con il club Tenco porterà l’11 agosto, il concerto di Rafael Gualazzi per il consueto appuntamento di Cervo incontra il Premio Tenco.

La programmazione prosegue il 13 agosto con un appuntamento per bambini nel Parco del Ciapà con Concert Jouet! spettacolo di musica, teatro e comicità con Paola Lombardo e Paola Torsi.

La nuova collaborazione con il Queen Elizabeth Competition Brussels avrà luogo a Cipressa il 14 a Cipressa e di nuovo a Cervo il 16 agosto con i due recital (cello solo e duo con Jeung Beum Sohn) della giovane violoncellista coreana Hayoung Choi, recente vincitrice del 1° Premio al Queen Elizabetch Competition for cello 2022.

Del tutto particolare sarà invece il concerto di domenica 20 agosto al parco del Ciapà. La serata prevede il concerto – tra sonorità jazz e contemporanee - della violinista Anais Drago. Lo spettacolo è abbinato al format Musicycle, un concerto a zero impatto ambientale.

Il 23 agosto il palcoscenico dei Corallini ospiterà Alexander Gadjiev, pianista italiano recentemente riconosciuto dal pubblico e dalla critica internazionale per il 2° Premio ex aequo al Concorso Chopin di Varsavia ed. 2021.

Il sagrato dei Corallini ospiterà poi il 25 agosto il concerto di Gomalan Brass Quintet e il 29 agosto il recital della giovane e talentuosa violinista Clarissa Bevilacqua.

Il Festival si chiuderà il 30 agosto a Diano Arentino con il recital di Andrea Bacchetti.





Cervo ti Strega

Decima edizione per Cervo ti Strega, attesa manifestazione estiva che vanta il patrocinio del Ministero della Cultura e che da ormai dieci anni porta il Premio Letterario Strega in uno dei Borghi più belli d’Italia. La magica piazza dei Corallini di Cervo si riapre alla cultura dal vivo dopo l’inverno con quattro serate di incontri mozzafiato, con parole ed emozioni inserite in un contesto incantevole come quello del borgo affacciato sul mare in una notte d’estate.

Sabato 3 giugno dalle 21.30 i cinque finalisti della prima edizione Premio Strega Poesia saranno a Cervo in Piazza San Giovanni Battista per raccontare le proprie poesie, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati alla finale del premio letterario più famoso d’Italia. La conduzione della serata, insieme a Francesca Rotta Gentile, ideatrice della rassegna, sarà affidata all’attore e cantautore Eugenio Ripepi.

Sabato 17 giugno dalle 21.30 i cinque finalisti del LXXVII Premio Letterario Strega saranno a Cervo in Piazza San Giovanni Battista per raccontare i propri romanzi, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati alla finale del premio letterario più famoso d’Italia.

Sabato 1 luglio dalle 21.30 Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, Stefano Citati e Lorenzo Capellini saranno a Cervo in Piazza San Giovanni Battista per una serata- evento in ricordo di Pietro Citati, cittadino onorario cervese e già vincitore del Premio Strega.

Martedì 11 luglio è prevista la serata con l’autore vincitore del Premio Strega 2023 che sarà proclamato al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia giovedì 6 luglio.

Cervo ti Strega fa parte di Strega Tour. Strega Tour è promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti e BPer Banca. La manifestazione ha il Patrocinio e il sostegno di: Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Lento - Cervo Borgo di Cultura Sostenibile

L’identità culturale di Cervo ruota intorno al suo borgo medievale e ai suoi luoghi simbolo, che nel corso dei secoli hanno attirato personalità del mondo artistico e culturale. Si può quindi parlare di un patrimonio a un tempo materiale e immateriale, costituito dai beni artistici e architettonici del borgo e dalle manifestazioni nate grazie al fermento culturale portato dai cenacoli intellettuali costituitisi a partire dagli anni ‘50, fino a quelle che a oggi sono riconosciute a livello nazionale e internazionale, come il Festival Internazionale di Musica da Camera e Cervo ti Strega.

Il Comune di Cervo ha dato avvio nel 2022 a Lento, un piano di valorizzazione culturale del borgo e del suo territorio che favorisca un modello di sviluppo del turismo e della comunità in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Lento è connesso con le linee guida del New European Bauhaus che promuove l’idea che lo sviluppo del territorio unisca estetica, sostenibilità e inclusione.

Nel 2023 Lento entra nella sua seconda fase di implementazione, per rendere ancora più efficaci le azioni intraprese lo scorso anno.

Biglietteria e informazioni

Il calendario completo delle attività di Lento sarà presto disponibile sul sito www.cervofestival.com. Sul medesimo sito sarà possibile da metà maggio acquistare i biglietti per le serate di Cervo è poesia e Cervo ti Strega, nonché per i concerti e gli appuntamenti del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.