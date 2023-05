Lutto tra i balneari di Arma di Taggia: è morta Germana Bastiani, fondò stabilimento nel 1962

È morta a 82 anni Germana Bastiani, balneare molto conosciuta ad Arma di Taggia. Fu lei a fondare i Bagni Germana nel 1962. Ne è stata titolare e pilastro fondamentale, oltre ad aver lavorato per l'azienda di turismo e soggiorno a Villa Boselli.



In tanti la ricordano per il suo altruismo. Il funerale si terrà domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 16.30 presso la parrocchia dei Santi Giuseppe e Antonio in centro ad Arma.

Alla famiglia Bastiani le più sentite condoglianze della redazione di Sanremo News e del gruppo editoriale More News.