Le isole ecologiche arrivano a Taggia: tra 15 giorni via al servizio, consegnati 300 kit su 1700

Con l'arrivo delle isole ecologiche nel centro abitato di Taggia si avvicina la partenza della nuova raccolta differenziata. La popolazione però non ha ancora dato la risposta attesa, considerando che in 48 ore, sono stati consegnati circa 300 kit sulle 1700 utenze che dal 1° giugno si dovranno servire del nuovo sistema. Sopralluogo dell'assessore Festa





Questa mattina l'assessore all'ambiente, Daniele Festa ha effettuato un sopralluogo per controllare il posizionamento dei nuovi macchinari. È stata l'occasione per andare a verificare anche l'andamento della consegna kit, composta da un nuovo mastello, sacchetti con codice identificativo e soprattutto le tessere magnetiche necessarie (insieme all'app Sigma Amaie) per usare i nuovi punti di raccolta della spazzatura.

Le isole ecologiche saranno collocate:

- parcheggio di Palazzo Spinola;

- Lungo Argentina;

- parcheggio alle spalle di palazzo San Benedetto (piazza IV Novembre);

- Piazza San Benedetto;

- Vallone Santa Lucia; Le isole si chiudono quando sono piene, cosa fare?

Le isole saranno utilizzabili solo dalle utenze private e non da quelle commerciali. I bidoni informatizzati saranno sempre accessibili ma una volta riempiti non permetteranno più di poter inserire rifiuti all'interno. Questo vuol dire che i cittadini potranno conferire la spazzatura in uno degli altri 4 punti oppure riportare i rifiuti indietro. Dal Comune assicurano che non sarà tollerato invece l'abbandono a lato dell'isola. In compenso, l'eco isola invierà un messaggio al gestore del servizio per far si che gli operatori procedano allo svuotamento.

Isole ecologiche per togliere il degrado dal centro abitato (e soprattutto dal centro storico) Ad oggi la gestione della differenziata sull'abitato di Taggia ed in particolare nel centro storico presenta forti criticità. Le isole ecologiche arrivano con l'obiettivo di prendere di petto la situazione e mettere ordine in paese, eliminando così accumuli di sacchetti a lato strada e quindi potenziali situazioni di degrado e sporcizia. Il centro abitato di Taggia (ad oggi sono esclusi tutti gli abitanti dall'altro lato del torrente, come la popolosa Borgo San Martino) sarà usato a titolo sperimentale per capire come allargare poi il servizio all'intero territorio comunale. Gli incontri con la popolazione