L'attore di Arma di Taggia Adriano De Pasquale nel set di 'Book Club' con Diane Keaton e Jane Fonda

C'è anche l'armese Adriano De Pasquale nel cast stellare del film ‘Book Club’ appena uscito nelle sale cinematografiche italiane.

Un cast che mette insieme 3 vincitori dell'Oscar quali Jane Fonda, Diane Keaton e Mary Steenburgen e 3 candidati all'Oscar come Candice Bergen, Andy Garcia e Giancarlo Giannini. Adriano, nei panni di un bartender, nel film ha dialogato con Candice Bergen. Togliendosi la soddisfazione di vedere il suo nome nel cast e se stesso in qualcuno dei trailer.

"E' stata - racconta Adriano - una bellissima esperienza che mi ha permesso di conoscere attori celebrati a Hollywood e Premi Oscar. Mi hanno sorpreso per la loro disponibilità e modestia. Cosa che non accade con attori italiani molto meno famosi di loro. E sono stato impressionato dal regista che è stato molto gentile con me".

Come sei finito lì? "Mi avevano notato sul sito della mia agente, Silvia Ferrarese, e hanno chiesto una registrazione poi mandata a Los Angeles. Quindi, per fortuna, sono stato scelto definitivamente per quel ruolo".

Nel sequel di ‘Book Club - Tutto può succedere’, del regista Bill Holderman, le quattro amiche del cuore (impersonate dalla Keaton, Fonda, Bergen e Steenburgen) arrivano in Italia. L'obiettivo è portare il loro club del libro nel nostro paese e insieme concedersi un viaggio per l'addio al nubilato di Vivian (Jane Fonda). Ci sono colpi di scena e alcuni segreti affiorano alla luce del sole mentre fioccano le avventure a Roma, in Toscana, a Firenze e Venezia. La vacanza assume così risvolti inattesi per le scatenate non più giovani, ma sempre affascinanti, donne.

Adriano De Pasquale, che quando non è impegnato nella sua professione di modello e attore vive ad Arma di Taggia, è figlio di Aldo De Pasquale già calciatore e imprenditore noto in Liguria. E' fratello di Alessio, che ha giocato anche a lui a calcio (Sanremese, Torino, Pro Vercelli e squadre svizzere), e Alessandra, già Miss Liguria e ballerina a ‘Buona domenica’.

Anche Adriano ha giocato a calcio in varie squadre e, una stagione in Interregionale, pure con il fratello, a Verbania. Ha partecipato a ‘X Factor’ come cantante e ha poi iniziato a comparire su riviste, giornali e televisioni italiane e straniere, come apprezzato fotomodello e in spot pubblicitari di importanti industrie, case automobilistiche (Fiat, Subaru, Alfa Romeo) e prodotti vari come ad esempio più volte la... Nutella e la Ferrero. Ha infine iniziato a cimentarsi con il cinema. Ed è già alla sua ottava presenza in un film o sceneggiato televisivo, ultimo "Ciao belli" e penultimo ne "Il Commissario Schiavone", con Marco Giallini. Più altri short.

Prossimo impegno un cortometraggio per una delle marche automobilistiche più famose al mondo e che nel mondo sarà diffuso mentre a giugno finirà in tv uno spot promozionale di un integratore alimentare.

(Nelle foto Adriano De Pasquale con Mary Steenburgen e con Diane Keaton)