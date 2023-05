Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 16 a domenica 21 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 16 MAGGIO



SANREMO



15.00. Per i Martedì Letterari, l’on.Luciano Violante presenta il suo ultimo saggio ‘La democrazia non è gratis i costi per rimanere liberi’ (Marsilio). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



IMPERIA



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 20 maggio (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 18 maggio



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



FRANCIA

CANNES



19.00. Cerimonia di apertura del 76° Festival di Cannes. Alle 20, proiezione film fuori concorso ‘Jeanne du Barry’ di Maïwenn. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO



18.30. ‘Raccontare il paesaggio, un viaggio fra libri e mostre’: conferenza di Riccardo Lorenzino, fondatore di Hapax Editore. Coordina l’Architetto Italo Muratore. Partecipa l’Ambasciatore, S.E. Giulio Alaimo, Presidente d’Onore dell’OdP-TRIF. Auditorium della Maison Diocésaine di Monaco, ingresso libero (necessaria iscrizione a questo link)



20.00. ‘Il famoso Moliere’: racconto musicale di Julien Joubert, Testo di Gaël Lepingle. Auditorium Rainier III (più info)

20.00. ‘La Priapée des Ecrevisses’: spettacolo teatrale tratto dalla storia di Marguerite Steinheil, nota come la Pompadour della Terza Repubblica. Di Christian Siméon, regia di Vincent Messager, con Andréa Ferréol, Pauline Phelix, Vincent Messager o Erwin Zirmi. Théâtre Princesse Grace (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 17 MAGGIO



SANREMO

10.00. ‘Pance in movimento’: corso di ginnastica pre parto, all'interno del parco di Villa Ormond con l'istruttore Tommaso Moroni (dottore in scienze motorie e sportive). Info e iscrizioni 388 5880418

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

20.45. ‘Tradizione e rinnovamento si sono abbracciati: il Concilio Vaticano II’: incontro formativo promosso dall'Istituto Teologico Pio XI di Sanremo. Relatore Mons. Agostino Marchetto, Arcivescovo titolare di Astigi e Nunzio Apostolico. Villa Giovanna d’Arco, Via Carlo Pisacane 2, partecipazione libera (più info)

IMPERIA



17.00. Presentazione libro ‘L’Orologio di Villa Sultana’ di Marzia Taruffi. Libreria Ragazzi in via Amendola a Oneglia



VENTIMIGLIA



21.00. ‘Sei Donne che hanno cambiato il Mondo’ (Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Maric): spettacolo teatrale di e con Gabriella Greison. Evento a cura dello Zonta club Sanremo con ricavato destinato al progetto del reparto oncologico dell’ospedale di Sanremo ‘Beyond the Disease’. Forte di Santa Tecla (ingresso 20 euro sino ad esaurimento posti)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 20 maggio (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 18 maggio



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CANNES

19.00. Proiezioni film del 76° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

MONACO



19.00. ‘Jazz & MAA’: concerto tenuto dagli studenti del dipartimento di Jazz. Brani di tutte le epoche: The Beatles, James Brown, Phil Collins, Lenny Kravitz, Alicia Keys e molti altri. Espace Léo Ferré, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria (più info)



20.30. ‘Naïs’: spettacolo teatrale con Arthur Cachia, Kévin Coquard, Etienne Ménard, Clément Pellerin, Lydie Tison et Marie Wauquier. Théâtre des Muses (più info)

GIOVEDI’ 18 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



VENTIMIGLIA



16.45. Per il ciclo ‘Leggere sul territorio’, lo scrittore Barnabà per presenta il suo ultimo lavoro ‘Il sogno babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’. Al termine degustazione di prodotti locali. Modera Diego Marangon. Locali dell’Antiquarium in Corso Genova 134, ingresso libero sino a esaurimento posti (più info)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 20 maggio (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30-22.30. Proiezioni film del 76° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO



20.30. ‘Naïs’: spettacolo teatrale con Arthur Cachia, Kévin Coquard, Etienne Ménard, Clément Pellerin, Lydie Tison et Marie Wauquier. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 19 MAGGIO



SANREMO



9.45. Cerimonia di consegna targa per merito alla studentessa del Liceo Cassini vincitrice del 1° premio del concorso musicale nazionale. Partecipa l’Assessore regionale alla formazione, Marco Scajola. Aula Magna di Villa Magnolie del Liceo G.D. Cassini

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per gli incontri dell’Unitrè, intervento di Francesco Del Franco sul tema ‘Fake news. False notizie, bufale, manipolazioni in internet e sui social’. Sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2



17.00. Per l’ultimo appuntamento 2023 della rassegna di incontri ‘Storie e Territori’, intervento di Roberto Moriani ‘Alle sorgenti del Tanaro. tra storia e leggenda’ con Loretta Marchi, già Direttrice del Museo e Biblioteca civica di Sanremo. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso gratuito



17.30-19.00. ‘La fotografia di eventi nell’era digitale’: quarta e ultima lezione del corso tenuto dalla fotografa e digital creator Raffaella Sottile. Sede della Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36, info 0184 524517

18.00. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì), il giornalista e sceneggiatore Franco Forte illustra il suo libro ‘Karolus Il romanzo di Carlo Magno’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

21.00. ‘Su di noi… la nostra storia’: concerto di Pupo. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.00. ‘In stile italiano: concerto dell’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Riccardo Minasi con il Soprano Jane Archibald. In programma musiche di Musiche di Schubert, Haydn, Beethoven, Mendelssohn. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

16.30. Per la rassegna ‘Donne Giardiniere: imperatrici, botaniche, alchimiste e streghe’, incontro con la Prof. Dina Kotelnikova sul tema ‘Caterina e i giardini imperiali nelle residenze estive degli Zar’. Sala conferenze della villa dei Giardini Botanici Hanbury, partecipazione libera (più info)

BORDIGHERA



10.00. Per l’iniziativa ‘Formare gli sguardi: Educazione al linguaggio visivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività’, presentazione film di Maria Iovine ‘Corpo a corpo’. Segue tavola rotonda con la regista e altri ospiti. Evento in collaborazione tra l’Istituto di Scuola Superiore Secondaria Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e l’Associazione Women in Film, TV & Media Italia (WIFTM Italia). Cinema Olimpia



17.00-19.00. Mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio



TAGGIA



21.15. ‘Una vita da numero 10’: presentazione libro scritto dall'ex calciatore Andrea Caverzan, Oltre all'autore intervengono il giornalista Marco Silvano Corradi e l'attrice Graziella Tufo che leggerà alcuni brani del libro. Spazio della libreria Antea di via Soleri 5B a Taggia, partecipazione libera



SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 20 maggio (più info)



SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘La Diva della Scala’: spettacolo teatrale di e con Laura Curino. Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

11.45-22.00. Proiezioni film del 76° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO



20.30. ‘Naïs’: spettacolo teatrale con Arthur Cachia, Kévin Coquard, Etienne Ménard, Clément Pellerin, Lydie Tison et Marie Wauquier. Théâtre des Muses (più info)





SABATO 20 MAGGIO



SANREMO



10.30. ‘Garden Talks’: incontro-evento per parlare di gardening in modo nuovo sul tema ‘Le Rose, cura e decorazione’ con il celebre ibridatore di Sanremo Antonio Marchese nella Serra Pedriali + Light Lunch con degustazione di prodotti tipici + alle 15.30, incontro con la scrittrice, blogger e garden designer Simonetta Chiarugi + Happy Hour con degustazione di prodotti tipici. Villa Ormond (necessaria prenotazione a questo link)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

16.30. L’associazione Esprit Sanremo Perinaldo e De la Cote si presenta e presenta il libro ‘L’Orologio di Villa Sultana’ di Marzia Taruffi. Reading con Elio Marchese, la compagnia On-stage di Patrizia Campanile. Sala Napoleon dell’Hotel Londra



17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla, Libri al Forte’, l'autrice sanremese Laura Guglielmi presenta il suo libro ‘Lady Constance Lloyd L’importanza di chiamarsi Wilde. Forte Santa Tecla, ingresso gratuito

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.30-12.00. ‘Il giardino delle mamme’: incontro dedicato alle future e neo mamme tenuto da Tatiana Cali Kazantseva, insegnante di Yoga al Femminile dal titolo ‘Bloom Yoga Femminile’ (dotarsi di Tappettino, copertina, abbigliamento comodo). Interviene la psicoterapeuta Serena Suraci. Nuova sede dell’Associazione Noi4You in via Firenze 1, partecipazione libera, info e prenotazioni via WhatsApp al 3466 243572

17.00-19.00. Mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio



OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)



16.00. Per il terzo e ultimo appuntamento 2023 del ‘Cantico della Bellezza’, concerto dal titolo ‘Demo Bruzzone’s Songbook’ con presentazione delle composizioni jazzistiche del compositore sanremese. L’interpretazione dei brani affidata ad un quartetto composto da Riccardo Anfosso alla chitarra, Freddy Colt al pianoforte, Giuliano Raimondo al contrabbasso e Marcello Repola alla batteria. Spazio polivalente ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Ultimo giorno del Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai (più info)



ENTROTERRA



CASTELVITTORIO

19.30. ‘A Cena Con le Stelle - Le Galassie di Primavera’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni dalle ore 21. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

DOLCEACQUA



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CANNES

8.30-22.30. Proiezioni film del 76° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO



20.30. ‘Naïs’: spettacolo teatrale con Arthur Cachia, Kévin Coquard, Etienne Ménard, Clément Pellerin, Lydie Tison et Marie Wauquier. Théâtre des Muses (più info)





DOMENICA 21 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



BORDIGHERA



7.30. 47esima edizione della Marcia delle Palme di Bordighera organizzata dalle associazioni ‘U Risveiu Burdigotu’ e ‘Bordighera Bene Comune’. Partenza alle 9.30 da Piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri, iscrizione 10 euro (info e iscrizioni a questo link)

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI



TAGGIA

8.00-19.30. Mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità. Parcheggio coperto, lungo Argentina (ogni 3ª domenica del mese)

DIANO MARINA

8.30. ‘C’era una volta’: 2° raduno di auto e moto d' epoca, organizzato dal Club Ruote d' Epoca di Villanova di Albenga. Presenta Gianni Rossi. Ritrovo in corso Roma, via Colombo (locandina)



ENTROTERRA

APRICALE

9.00. Mercatino artigianale con musica jazz dalle 11.00 alle 14.30 (ogni terza domenica)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DOLCEACQUA



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CANNES

9.00-19.30. Proiezioni film del 76° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

MONACO



16.30. ‘Naïs’: spettacolo teatrale con Arthur Cachia, Kévin Coquard, Etienne Ménard, Clément Pellerin, Lydie Tison et Marie Wauquier. Théâtre des Muses (più info)



18.00. Cine-concerto ‘2001: Odissea nello spazio’ di Stanley Kubrick (1968), con Pieter-Jelle de Boer (regia), Vox Clamantis (coro), Jaan-Eik Tulve (direttore del coro). In collaborazione con Warner Bros. Classics, il Southbank Centre London e il British Film Institute. Grimaldi Forum Monaco (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate