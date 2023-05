Presentata la Kawasaki ZXR 600 che gareggerà nei campionati italiano ed europeo di velocità in salita

Domenica 14 Maggio, nella simpatica cornice del bar Frog’s di Arma di Taggia ed animata dal sempre presente ed appassionato Agostino Orsino, ha avuto luogo la presentazione della Kawasaki ZXR 600 che quest’anno accompagnerà Loris Guerrini, pilota del Moto Club Valle Argentina, nei campionati italiano ed europeo di velocità in salita.



"Loris, 26 anni, è salito in moto nel 2004 e dopo un paio di anni nel minicross, è passato alle gare in pista, prendendo parte al campionato Italiano Minimoto con risultati soddisfacenti. Nel 2007 si è aggiudicato il campionato inter-regionale Mini Motard per poi superare, nel 2008, le selezioni dell'Honda Italia Racing Project, concludendo il campionato monomarca Honda al 4° posto, malgrado una caduta in una delle ultime gare. Dopo un intervallo di qualche anno, eccolo di nuovo in sella, nel 2017, per il Campionato Italiano di Velocità in Salita (CIVS), in cui si è arrivato al secondo posto nella classe 125 cc. L'anno seguente eccolo sul gradino più alto del podio nella Coppa Italia di Velocità in circuito e sul secondo gradino nel campionato CIVS 125 per aggiudicarsi, nel 2019, il titolo di Campione Italiano Velocità in Salita classe 125 open. Dopo l’intervallo dovuto al Covid, Loris riparte alla grande, con il passaggio alla classe 600 cc, la più agguerrita e stimolante delle corse in salita, in cui tutto si risolve in pochi minuti, senza possibilità di commettere errori che, contrariamente alle gare in pista, non possono essere più recuperati. La prima uscita in gara sarà in occasione della Pieve Santo Stefano – Passo dello Spino, che si svolgerà il 20 e 21 Maggio in provincia di Arezzo, a cui faranno seguito altri appuntamenti in Italia, Austria e Svizzera. Un grande in bocca al lupo a Loris per questa nuova avventura ed un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor, agli amici che lo supporteranno durante la stagione agonistica e.... gaaaaaasssss!",