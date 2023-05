Pallavolo: l'Imperia Volley termina i playoff con la vittoria 3-0 sul campo di Carasco

L’Imperia Volley ha terminato i playoff con un netto 3-0 sul campo di Carasco Volley. La contemporanea vittoria al tie break dell’Acli Santa Sabina con il Finalmaremola consente alle genovesi con un solo punto di vantaggio di centrare la terza posizione utile al passaggio alla Serie C.

Nonostante il rammarico, per la promozione, sfuggita per un solo punto, rimane la certezza per le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti di aver disputato un campionato da protagoniste, che nel corso della stagione partita dopo partita, hanno contribuito a riempire le tribune del palazzetto dello sport di Zona San Lazzaro.