Pallavolo: il Volley Armataggia Corradini Home conquista la salvezza in Serie D

Finisce con una vittoria al tie break l’avventura del Volley Armataggia Corradini Home Solution in serie D. Una salvezza conquistata con 6 vittorie nel girone di playout che hanno permesso alle ragazze di meritarsi la permanenza in questa categoria.



"Dopo una meritatissima promozione, vincendo la 1° Divisione, arriva questa salvezza, da 'matricole', che per molti non era scontata, ma il lavoro di questi anni di coach Luca Ferrari, sempre supportato dalla società, ha dato i suoi frutti, 'dolcissimi'. Un grande ringraziamento va al nostro main sponsor CORRADINI HOME SOLUTIONS che ha sempre creduto nella nostra società e che da sempre è vicino alle realtà sportive del territorio. Un caloroso grazie a queste ragazze che con molti sacrifici negli anni sono sempre state presenti e non hanno mai mollato. Il Volley Team ArmaTaggia è già al lavoro per pianificare il lavoro per il prossimo anno, senza dimenticare che con la formazione di 2° divisione, le ragazze di coach Lorenzo Gallina andranno a giocarsi i playoff per salire in 1 Divisione. Tutto questo sempre in collaborazione con la Scuola Pallavolo Mazzucchelli, anch’esse qualificate nei playoff di 2° divisione".