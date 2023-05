Gli Under17 dell'Olimpia Basket raggiungono le semifinali del campionato regionale

Quella di sabato pomeriggio è stata un'altra partita di carattere da parte dei ragazzi irriducibili di coach Bellone; come in gara 1 si parte con il freno a mano tirato ma nella seconda gara si sono visti di nuovo 4 giocatori in doppia cifra! Un Lambert che torreggia sotto canestro con le sue stoppate e in attacco con le solite scorribande della "Mosca Atomica" Ferrigno!

Ecco il tabellino.

ARDITA JUVENTUS NERVI: Magnaghi, Porcile (cap.) 16, Damiani, Gissi 11, Ferrari 2, Zacconi 10, De Martino 8, Vassallo 4, Pagliuso, Berardi 6, Merli, Bujas 4 - coach: Chiesa e Giacobbe

OLIMPIA ARMA TAGGIA: Bogliolo, Ferrigno 17, Pinto, Guariglia (cap.) 5, Puppo, Prinetti, Di Muzio, Pappaterra 18, Di Cosmo 15, Allaria, Lanteri, Lambert 18 - coach: Bellone

In attesa di conoscere l'avversaria e il calendario di quelle che si preannunciano comunque sfide scoppiettanti (al meglio delle 3), l'Olimpia invita gli amanti del basket della zona ad assistere le gare e a tifare presso la palestra Ruffini o seguendo il profilo facebook @olimpiabasketarmataggia