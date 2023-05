Calcio giovanile: gli Under 11 ed Under 10 della Sanremese sugli scudi

Weekend di vittorie per l’attività di base della Sanremese Calcio: Under 11 ed Under 10, infatti, si sono aggiudicati rispettivamente i tornei di Pietra Ligure ed Acqui Terme.

In terra savonese, la leva 2012 ha iniziato con un pareggio contro il favorito Borgio Verezzi, quindi ha inanellato una serie di vittorie che l’hanno portata ad aggiudicarsi il torneo, in maniera piuttosto agevole

In Piemonte, la leva 2013 ha bissato il successo ottenuto due settimane fa a Sanremo, imponendosi davanti ad una concorrenza agguerrita, tra cui era presente anche la Sampdoria. Inoltre, Matteo Sanzone è stato premiato come miglior giocatore del torneo, mentre Kevin Sinameta ha vinto il premio di capocannoniere.

Buon piazzamento (quarti) anche per gli Esordienti 2011 alla Spring Cup disputatasi ad Alassio, mentre i Primi Calci hanno ben figurato al torneo di Camporosso, prima della sospensione per maltempo.