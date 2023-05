Elezioni, Ventimiglia va al ballottaggio: parola a chi resta fuori dal testa a testa (video)

A Ventimiglia saranno Flavio Di Muro e Gabriele Sismondini a contendersi la poltrona di sindaco. Dalle urne è emerso un netto divario tra i due candidati che andranno al ballottaggio e gli altri contendenti che si accontenteranno di una rappresentanza in consiglio comunale.

Questa la prospettiva per l’ex sindaco Gaetano Scullino e l’ex assessore al Demanio Tiziana Panetta, oltre al rappresentante dei frontalieri Roberto Parodi e la rappresentante di ‘Ventimiglia Progressista’ Maria Spinosi.

A loro la parola per il commento dei risultati emersi dallo scrutinio del pomeriggio.

Maria Spinosi ha scelto di attendere lo scrutinio completo per poter commentare il dato definitivo.