Successo per il concerto “Viva la mamma” dell'orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia

“Un ringraziamento va alla Scuola di Danza “Dance Art Project” diretta da Cristina Valente che ci ha regalato diversi balletti molto originali - dichiarano dall'organizzazione - ai ragazzi della filarmonica che non hanno perso una settimana di prove per portare a termine il programma, alla Cumpagnia d’i Ventemigliusi per il bellissimo riconoscimento che ci ha consegnato in seguito al nostro impegno per la divulgazione dei canti ventemigliusi ed infine uno speciale ringraziamento alle centinaia e centinaia di persone che ci seguono sempre con entusiasmo in tutte le nostre uscite”.