Splendido Giuseppe Pambieri in 'Centomila, Uno, Nessuno' nel Teatro del Casinò di Sanremo

Dopo Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato in “Così è (Se vi pare)” e Corrado Tedeschi con Claudio Moneta in “Lezioni Semiserie Pirandelliane. L'uomo dal fiore in bocca”, Giuseppe Pambieri con “Centomila, Uno, Nessuno. La curiosa storia di Luigi Pirandello” ha concluso la rassegna del Casinò di Sanremo “Su il Sipario” Omaggio a Luigi Pirandello 1933- 2023.

Il pubblico ha risposto numeroso alla proposta teatrale che ha ricordato i novant’anni dalla prima presenza del grande drammaturgo alla Direzione artistica della Compagnia Sanremo Marta Abba.

Tre pieces con altrettanti personalità del mondo teatrale, che hanno interpretato, con estrema professionalità ed originalità, testi immortali della Letteratura e della storia della drammaturgia italiana. E’ stato così ricordato quel luglio del 1933 quando Luigi Pirandello divenne direttore artistico della Compagnia teatrale dedicata all’attrice Marta Abba. Per due anni il già Premio Nobel seguì la compagnia, scrisse nuove rappresentazioni e curò gli allestimenti che debuttavano nel Teatro dell’Opera e poi giravano l’Italia, promuovendo anche l’immagine del Casinò, già allora polo culturale.